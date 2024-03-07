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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بادر بالتقديم.. فرص عمل في ناسا بمرتب 152 ألف دولار وامتيازات مجزية

فرص عمل في ناسا بمرتب
فرص عمل في ناسا بمرتب 152 ألف دولار

أعلنت وكالة ناسا NASA عن فرصة عمل جديدة ومثيرة لأولئك الذين يحلمون بأن يصبحوا رواد فضاء. على صفحة تقديم الطلبات على موقع الوكالة الفضائية، ورد: "على مدى أكثر من ستين عامًا، خاض رواد فضاء ناسا غمار الفضاء، ومنذ عام 2000، حافظوا على وجود دائم هناك."

علاوة على ذلك، تسلط الوكالة الضوء على خططها المستقبلية الطموحة: "الآن، يستعد برنامج أرتميس التابع لناسا لإعادة إرسال أول امرأة والرجل التالي إلى القمر. ستحمل المركبة الفضائية أوريون على متن صاروخ نظام الإطلاق الفضائي (SLS) البشر إلى أبعد نقطة في الفضاء عما وصلوا إليه من قبل - لمهام إلى القمر وفي النهاية إلى المريخ."

كشفت ناسا أيضًا عن راتب رواد الفضاء، وفقًا لإعلان المنظمة، سيحصل رواد الفضاء على راتب سنوي قدره 152,000 دولار.

 في حين أن هذا دخل كبير جدًا، إلا أنه بالنسبة للعديد، فإن الأمر لا يتعلق بالمال بل بتجربة العمل. ومع ذلك، إذا كنت تحب كليهما، فلا يوجد سبب لعدم التقديم، بشرط أن تستوفي المؤهلات اللازمة بالطبع.

بادر بالتقديم..فرص عمل في ناسا بمرتب 152 ألف دولار وامتيازات مجزية 

مؤهلات المتقدمين

 

  • أن تكون مواطنًا أمريكيًا
  • أن تحمل درجة ماجستير* في مجال العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات (STEM)، بما في ذلك الهندسة والعلوم البيولوجية والعلوم الفيزيائية وعلوم الكمبيوتر والرياضيات من مؤسسة معتمدة
  • خبرة مهنية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال ذي صلة بعد الانتهاء من الدرجة (أو 1000 ساعة قيادة طيار قائد مع 850 ساعة على الأقل منها في طائرات نفاثة عالية الأداء للطيارين) بالنسبة للأطباء، يمكن احتساب وقت الإقامة ضمن الخبرة ويجب الانتهاء منه بحلول يونيو 2025
  • اجتياز اختبار اللياقة البدنية لرواد الفضاء في الرحلات الطويلة الأمد التابع لناسا بنجاح

*يمكن أيضًا استيفاء شرط درجة الماجستير من خلال:

  • عامين من الدراسة للحصول على درجة الدكتوراه في مجال متعلق بالعلوم أو التكنولوجيا أو الهندسة أو الرياضيات
  • إكمال درجة دكتور في الطب أو الطب التقويمي أو درجة طبية أخرى ذات صلة
  • إكمال (أو الالتحاق الحالي الذي سيؤدي إلى الإكمال بحلول يونيو 2025) ببرنامج مدرسة طيارين اختبار معترف به وطنيا
ناسا NASA فرصة عمل رواد فضاء صاروخ الفضاء القمر المريخ راتب رواد الفضاء STEM

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