عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر تدخل عصر النقل السريع.. DESIRO قطار بطابقين يسافر بسرعة 160 كم/ساعة

صدى البلد

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، أن قطار DESIRO لنقل البضائع والركاب، هو النوع الثاني من القطارات المصنعة داخل مشروع القطار السريع، ويعد أول قطار بدورين في مصر ويتحرك بسرعة 160 كم فى الساعة، وتم تصنيع القطار لمصر وجرى اختباره بمدينة كريفيلد الألمانية.

واستلمت وزارة النقل والمواصلات، في بداية العام الجاري صفقة تتضمن قطارات كهربائية سريعة.

وتشمل هذه الصفقة قطار من فئة Desiro HC الذي يتكون من طابقين علوي وسفلي، وبذلك يكون أول قطار بطابقين يعمل في مصر. ويتم تصنيع هذا القطار من قبل شركة سيمنز موبيليتي الألمانية ويتم استيراده كجزء من إجمالي 94 قطارا إقليميا سيتم تشغيلها على الخطوط الكهربائية.

ويعد قطار DESIRO أول قطار إقليمي سريع يتواجد في مصر في محطة العاصمة الإدارية، وهو ثاني نوع من القطارات الكهربائية التي تم استيرادها من الخارج.

استيراد القطار يأتي في إطار جهود وزارة النقل لتسريع وتيرة حركة التنقل بين المحافظات وتعزيز جاذبية الاستثمار الخارجي عن طريق برنامج تنموي وتمويلي يهدف لتطوير وتحسين كفاءة شبكة الطرق ووسائل المواصلات داخل مصر.

كما تسهم شبكة القطار الكهربائي السريع في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل المتعدد الوسائط. ويعمل المشروع على توفير فرص عمل مباشرة تبلغ نحو 36 ألف فرصة عمل مباشرة و36 ألف فرصة عمل غير مباشرة، إضافة إلى المساهمة في الحد من التلوث البيئي.

أهم مواصفات القطار DESIRO:

- يعمل قطار DESIRO على الخط الأول للقطار السريع ويتوقف في المراكز والمدن الكبرى.

- تم تصنيع القطار من قبل شركة سيمنز موبيليتي الألمانية، وتم إجراء الاختبارات اللازمة في مدينة كريفيلد الألمانية.

- يصل سرعته التشغيلية إلى 160 كيلومتراً في الساعة.

- يعد القطار الأول من نوعه داخل مصر؛ حيث يتكون من طابقين.

- سعته الإجمالية تصل إلى 849 راكبا، وزمزود بـ24 كاميرا مراقبة CCTV.

- يتضمن مقابس كهربائية ومنافذ USB متاحة بسهولة للاستخدام.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المشاكل تتوالى على الزمالك| تحطيم الكراسي وشيكابالا.. ماذا يحدث بالقلعة البيضاء؟

بعد طرح شهادة 30%.. إجراء جديد من البنك الأهلي لعملائه.. ما هو؟

مجدي عبد الغني يطرح تساؤلا بشأن مصطفى شوبير

هجوم ناري من رضا عبدالعال ضد إمام عاشور بسبب احتفاله أمام الزمالك

متى أول رمضان 2024؟.. ليس يوم الإثنين فانتبه ولا تضيع ساعاته الأولى

صدمة في الزمالك بسبب أحمد سيد زيزو

مفاجأة تنتظر سوق الصرف في مصر| أول تعليق من الرئيس السيسي على التعويم

البرلمان يزف بشرى سارة بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص

ترشيحاتنا

فضل الدفن في الأماكن المقدسة.. هل تعتبر من حسن الخاتمة؟

بتهمة التحريض على العنف .. حازم شومان يواجه عقوبة الحبس 5 سنوات طبقا للقانون

الإمارات ترحِّب بقرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار في السودان خلال رمضان

لهذا السبب|حسام حسن يتخلى عن نجم الزمالك ويضعة خارج المعسكر.. ماذا حدث؟

حدث مناخي غير اعتيادي لمصر.. مفاجأة مدوية عن طقس الأربعاء والخميس

مرينا بسنوات صعبة.. أحمد موسى : مصر الآن دولة قوية تحمي مقدراتها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع خضار رخيص جدا يرفع المناعة .. لن تصدقه

المشاكل تتوالى على الزمالك| تحطيم الكراسي وشيكابالا.. ماذا يحدث بالقلعة البيضاء؟

طريقة عمل كيكة المقدار الواحد| بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل الكنافة بحشوة أرخص من الجبنة وطعمها أجمل

فيديو

350 ألف جنيه.. تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي المتاحة والأوراق المطلوبة

رمضان 2024| mbc تطرح البرومو الرسمي لبرنامج "رامز جاب أخره"

"مش هنفرط في أرضنا" .. ماذا قال الرئيس عن غزة وتكلفة الإعمار

المرتب هيوصل 12 ألفا .. زيادة جديدة في الأجور لتلك الفئات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

اﻟﻤﺰﻳﺪ