مصر تدخل عصر النقل السريع.. DESIRO قطار بطابقين يسافر بسرعة 160 كم/ساعة

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، أن قطار DESIRO لنقل البضائع والركاب، هو النوع الثاني من القطارات المصنعة داخل مشروع القطار السريع، ويعد أول قطار بدورين في مصر ويتحرك بسرعة 160 كم فى الساعة، وتم تصنيع القطار لمصر وجرى اختباره بمدينة كريفيلد الألمانية.

واستلمت وزارة النقل والمواصلات، في بداية العام الجاري صفقة تتضمن قطارات كهربائية سريعة.

وتشمل هذه الصفقة قطار من فئة Desiro HC الذي يتكون من طابقين علوي وسفلي، وبذلك يكون أول قطار بطابقين يعمل في مصر. ويتم تصنيع هذا القطار من قبل شركة سيمنز موبيليتي الألمانية ويتم استيراده كجزء من إجمالي 94 قطارا إقليميا سيتم تشغيلها على الخطوط الكهربائية.

ويعد قطار DESIRO أول قطار إقليمي سريع يتواجد في مصر في محطة العاصمة الإدارية، وهو ثاني نوع من القطارات الكهربائية التي تم استيرادها من الخارج.

استيراد القطار يأتي في إطار جهود وزارة النقل لتسريع وتيرة حركة التنقل بين المحافظات وتعزيز جاذبية الاستثمار الخارجي عن طريق برنامج تنموي وتمويلي يهدف لتطوير وتحسين كفاءة شبكة الطرق ووسائل المواصلات داخل مصر.

كما تسهم شبكة القطار الكهربائي السريع في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل المتعدد الوسائط. ويعمل المشروع على توفير فرص عمل مباشرة تبلغ نحو 36 ألف فرصة عمل مباشرة و36 ألف فرصة عمل غير مباشرة، إضافة إلى المساهمة في الحد من التلوث البيئي.

أهم مواصفات القطار DESIRO:

- يعمل قطار DESIRO على الخط الأول للقطار السريع ويتوقف في المراكز والمدن الكبرى.

- تم تصنيع القطار من قبل شركة سيمنز موبيليتي الألمانية، وتم إجراء الاختبارات اللازمة في مدينة كريفيلد الألمانية.

- يصل سرعته التشغيلية إلى 160 كيلومتراً في الساعة.

- يعد القطار الأول من نوعه داخل مصر؛ حيث يتكون من طابقين.

- سعته الإجمالية تصل إلى 849 راكبا، وزمزود بـ24 كاميرا مراقبة CCTV.

- يتضمن مقابس كهربائية ومنافذ USB متاحة بسهولة للاستخدام.