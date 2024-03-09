النقل تستجيب لرئيس اتصالات النواب بتفعيل زر استغاثة بجميع رحلات أوبر وكريم

طالب النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، بتفعيل آليات متابعة لجميع مستقلي السيارات التابعة لشركات ركاب النقل الذكي أوبر وكريم وغيرهم من الشركات بما يحقق الضمانات الكاملة لكل عوامل الأمان الخاصة بمستخدمي هذه الشركات.

وشدد بدوي، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم بحضور مسئولي شركة اوبر وكريم وبحضور المهندسة حنان عبد الواحد من جهاز تنظيم النقل التابع لوزارة النقل والمواصلات ، علي ضرورة تفعيل زر استغاثه أو طلب مساعدة، في الابلكيشن sos حتي يلجأ إليها الركاب حال حدوث أي طارئ ، وتتم الاستجابه له في غرفة عمليات الشركه، أو اي جهات متابعة أخري، حتى يتم السيطرة علي اي خروقات من الممكن أن تحدث من الكابتن او الركاب علي حد سواء.

وتابع بدوي أن لجنة الاتصالات داعمة لجميع الاستثمارات في مصر والشركات النقل الذكي والتكنولوجي ، وكذلك لجميع الكباتن والسائقين العاملين في هذة الشركات الملتزمين ، لأنهم ولاد مصر وبياكلو عيش ، لكن ماحدث في واقعة فتاة الشروق يدق ناقوس الخطر .

ووافقت الهندسه حنان عبد الواحد ممثل جهاز النقل بوزارة النقل والمواصلات على مطالب رئيس اتصالات النواب، مؤكدة أن الشركات متعاونة مع الوزارة وأن أي إجراء يصب في مصلحة امان الراكب والمواطن سيتم تنفيذها، حرصا علي تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.

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