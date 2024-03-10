ابنة شقيقة الفريق عبدالمنعم رياض: «نسعد كأسرة باهتمام الدولة بالشهيد» |فيديو

علقت الدكتورة عزة الخولي، ابنة شقيقة الفريق عبد المنعم رياض، على الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، والتي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت الدكتورة عزة الخولي، ابنة شقيقة الفريق عبد المنعم رياض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى": "نسعد كأسرة باهتمام الدولة بالشهيد".

وتابعت: "الشهيد عبدالمنعم رياض كان إنساناً ملتزماً للغاية ومهموماً بشأن الوطن، ولم يكن يملك رفاهية التمتع بأي شيء".

وأشارت الدكتورة عزة الخولي، ابنة شقيقة الفريق عبدالمنعم رياض: "9 مارس يمثل رمزًا لكل من ضحّى بحياته من أجل الوطن".

