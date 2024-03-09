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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لأول مرة.. السيسي يكشف سرًا عن الفريق أول عبد المنعم رياض

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي حديثه في الاحتفال بذكرى يوم الشهيد بكشف أمر عن حياة الشهيد عبد المنعم رياض، قائلًا: “عندما وكلت له المهمة راح مكتبه ووجده مجهز على أعلى مستوى فقالهم لا أنا عايز حاجة بسيطة”.

 

وتابع الرئيس السيسي: “توقفت جدًا أمام هذا الإجراء.. الاستقامة والزهد في الدنيا هو طريق الخير الكبير أوي للناس”.
 

وتحتفل مصر والقوات المسلحة في الـ9 من مارس من كل عام بـ"يوم الشهيد"، الذي يوافق ذكرى استشهاد رئيس أركان القوات المسلحة الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف.

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