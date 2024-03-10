خبير اقتصادي: الرئيس السيسي لديه وجهة نظر من تحرير سعر الصرف.. فيديو

قال الدكتور محمد شادي، الخبير الاقتصادي، إن القيادة السياسية اتخذت قرار تحريك سعر الصرف بعد وجود أموال كافية.

وأضاف الدكتور محمد شادي، الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "الإدارة السياسية هي التي ساهمت في حل الأزمة الاقتصادية"، لافتا: "الرئيس السيسي وقف أمام قرار التعويم قبل ذلك لأنه يمس الأمن القومي فضلا عن أنه لم يكن هناك أموالا كافية".

وأشار الدكتور محمد شادي، الخبير الاقتصادي،: "الرئيس السيسي ليس لديه موقف ثابت من سعر الصرف، فالرئيس السيسي لديه وجهة نظر أعم وأشمل بكثير من وجهة نظر الاقتصاديين".

