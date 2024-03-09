رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق: تحرير سعر الصرف أحدث إفاقة للاقتصاد المصري

قال شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، إن مصر واجهت العديد من التحديات على مدى الأشهر الماضية، والدولة اتخذت قرارًا شجاعًا بالتنسيق مع البنك المركزي لإحداث إفاقة أو إنعاش للوضع الاقتصادي، والقضاء على السوق السوداء، وتوفير العملة الصعبة.



وتابع "سامي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن الدولة لم تتخذ قرار التعويم أو تحرير سعر الصرف ، إلا بعد توفر حزمة مالية من النقد الأجنبي مثل مشروع رأس الحكمة، وغيره من الأطروحات الحكومية، والاتفاق مع النقد الدولي.



وأضاف أن تحرير سعر الصرف، من شأنه أن يُعيد تحويلات المصريين لمصر مرة أخرى التي تعد أكبر من دخل قناة السويس أو أي شيء آخر.



وأضاف أن وجود أكثر من سعر للدولار في السوق المصري، أدى لعزوف الكثير من المستثمرين عن القدوم لمصر، ومع توحيد سعر الصرف، فهذا من شأنه أن يعيد ضخ الاستثمارات لمصر مرة أخرى.