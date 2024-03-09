أستاذ بالأزهر: الاحتكار في الأقوات حرام ويجب الإبتعاد عن السوق السوداء

قال الدكتور أحمد نبوي الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف إنه لا خلاف بين الفقهاء في أن الاحتكار حرامٌ في الأقوات؛ حيث إن الشرع الشريف قد نهى عن الاحتكار وحرَّمه.

وطالب نبوي المواطنين باحترام القوانين التي تضعها الدولة وتعمل بها لأنها وضعت لمصلحة الوطن والمواطن ، وعلى المواطنين التعامل مع الجهة الرسمية التي ترعى الحقوق والإبتعاد عن السوق السوداء لأن هدفه انهيار اقتصاد الدولة.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد انتقد المسئولين عن الوعي الديني بمؤسساته المختلفة فيما يخص أزمة الدولار والمتاجرة فيه ومدى تحريم هذا الأمر قائلًا:"حتى الناس المسئولة عن الوعي الديني متكلمتش في حرمانية أي سلوك من السلوكيات.. دي مع الوضع في الاعتبار إن الأمور في الدول مش بالأخلاقيات والضماير.. بل الأمور في الدول بالأنظمة والقوانين.. عشان تكون الأمور واضحة".

وتابع السيسي، اليوم السبت، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 بمناسبة الاحتفال بـ يوم الشهيد والمحارب، نقلتها قناة “إكسترا نيوز”: “النقطة دي غايبة عننا، كلنا مش عارفين هي حلال ولاحرام إللي بنعمله.. آسف إني بقول كده.. أنا مش بكلم كل الناس كده.. بقول إن في كتير مننا مبيخدوش بالهم”.