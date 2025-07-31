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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اتحاد عمال الجيزة يشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ

أرشيفية
أرشيفية
الديب أبوعلي

أعلن اتحاد نقابات عمال محلي الجيزة، برئاسة محمد كامل رئيس النقابة العامة للنقل العام، عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ للفصل التشريعي الثاني (2025 – 2030)، وذلك في إطار حرصه على دعم المشاركة العمالية الفعالة في الاستحقاقات الدستورية، وبهدف تعزيز حضور العمال في العملية الانتخابية وضمان ممارسة حقهم الدستوري بحرية وشفافية.

وأكد كامل، أن غرفة العمليات ستعمل على مدار الساعة خلال أيام التصويت، والتي تبدأ بالنسبة للمصريين بالخارج يومي 1 و2 أغسطس، وداخل مصر يومي 4 و5 أغسطس 2025، مشيرا إلى أن الغرفة ستتولى متابعة العملية الانتخابية لحظة بلحظة، والتنسيق مع الغرف الفرعية بالمحافظة لضمان السلاسة والتنظيم.

وشدد على أن الاتحاد المحلي بالجيزه حريص على احترام حرية التصويت دون التدخل في اختيارات الأعضاء، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو رفع وعي العمال بأهمية المشاركة وليس توجيه إرادتهم، إيمانًا بأن الصوت الانتخابي أداة فاعلة للتغيير وبناء المستقبل.

وكشف عن قيام الاتحاد بإطلاق حملات توعوية موسعة من خلال لجانهما المختلفة، و كذلك مؤتمرات جماهيرية حاشدة، لتعريف المواطنين، خاصة العمال وغيرها من جموع المواطنين، بأهمية مجلس الشيوخ ودوره في صياغة التشريعات والسياسات العامة، بالإضافة إلى شرح أثر المشاركة الانتخابية على حقوقهم الاجتماعية والمهنية.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة لنشر الوعي وتسهيل مشاركة الأعضاء من خلال تنظيم اللقاءات وورش العمل والفعاليات الميدانية، إلى جانب المتابعة المباشرة للعملية الانتخابية داخل نطاق محافظة الجيزة.

وشدد رئيس اتحاد محلي الجيزة على ضرورة توعية المواطنين بالعواقب القانونية المترتبة على عدم المشاركة، مشيرًا إلى أن الامتناع غير المبرر عن الإدلاء بالصوت الانتخابي يُعد مخالفة للقانون.

وأضاف أن الاتحاد يُولي اهتمامًا خاصًا بالجانب التوعوي لتفادي تعرض المواطنين لأي مساءلة قانونية أو أعباء مالية، ولتشجيع الجميع على ممارسة حقوقهم الدستورية بروح إيجابية ومسؤولة.

وأكد في ختام تصريحاته، أن دور الاتحاد في هذه المرحلة لا يقتصر فقط على التصويت، بل يشمل التوعية والتنظيم والمراقبة والدعم، بهدف تعزيز المشاركة الحقيقية، وبناء مجتمع أكثر استقرارًا وعدالة اجتماعية.

انتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ اتحاد نقابات عمال محلي الجيزة النقابة العامة للنقل العام محافظة الجيزة

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