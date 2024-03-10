أخبار الفن: عيد ميلاد يسرا ويوسف داوود.. وخالد منيب يطرح أغنية جديدة

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية عن يسرا :

طرح الفنان الشاب خالد منيب أغنية رمضان أهو جانا على موقع "يوتيوب" وكل المنصات استعدادًا لشهر رمضان المبارك

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة يسرا ، فهي من مواليد 10 مارس 1951 وقد بدأت نشاطها الفني عام 1973 وقدمت عشرات الأفلام والمسلسلات الناجحة .

في عيد ميلاد رانيا محمود ياسين .. تعرف على اهم اعمالها الفنية

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة رانيا محمود ياسين ، فهي من مواليد 10 مارس 1972 وقد بدأت مشوارها الفني عام 1987.

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان يوسف داوود الذي رحل عام 2012 إثر إصابته بأزمة صحية عن عمر 79 عاما، قدم خلالها عشرات الأعمال في السينما والتلفزيون.