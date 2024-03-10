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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في ذكرى ميلاد يوسف داوود..حكاية موقف اضطره للخروح عن النص بإحدى المسرحيات

يوسف داوود
يوسف داوود

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان يوسف داوود الذي رحل عام 2012 إثر إصابته بأزمة صحية عن عمر 79 عاما، قدم خلالها عشرات الأعمال في السينما والتليفزيون. 

 

وُلد يوسف جرجس صليب الشهير بـ يوسف داوود، في 10 مارس عام 1938 في محافظة الإسكندرية، وتخرج في كلية الهندسة قسم الكهرباء، إلا أنه تخلى عن عمله في الهندسة، من أجل حبه الشديد للفن.

 

بدأ يوسف داوود مسيرته الفنية من خلال مشاركته في مسرحية زقاق المدق، واحترف التمثيل عندما بلغ من العمر 47 عاما، مشاركًا في العديد من الأعمال الفنية منها أفلام سيداتي آنساتي، حنفي الأبهة، بخيت وعديلة، حلق حوش، عسل أسود، عمارة يعقوبيان.

 

كما شارك في مسلسلات درامية منها رأفت الهجان، السيرة الهلالية، فارس بلا جواد، العمدة هانم»، وعدد من الأعمال المسرحية منها « فنان الشعب، الواد سيد الشغال، الزعيم، مراتي زعيمة عصابة .

 

كشف الفنان يوسف داوود عن موقف له فى أحد البرامج التليفزيونية، عن موقف اضطره للخروح عن النص فى إحدى المسرحيات، والتى كانت تقوم ببطولتها الفنانة سناء جميل، حيث أخطأت فى إحدى الكلمات التى يترتب عليها مشهد كامل يقوم بتقديمه، إلا أنه تدارك الأمر، وأبدت سناء جميل سعادتها بهذا التصرف.

وقال يوسف داوود إنه أحيانا كانت تفرض عليه أدوار بها شيء من العصبية، ويضطر لتقديمها رغم أنها عكس شخصيته تماما. 

وكشفت دينا يوسف داوود أن والدها كان محبا للقراءة خاصة الشعر، وكان يساعدها هي وشقيقها على المذاكرة، وحرص على ابتعادهما عن التمثيل. 

وتابعت أن الراحل يوسف داوود في شبابه يتمتع بملامح الشاب الوسيم، وكان يعمل مهندسا لكن هواياته كانت الرسم والقيام بأعمال النجارة اليدوية، ويقوم بالأعمال المنزلية بنفسه.

 

يوسف داوود ذكرى ميلاد الفنان يوسف داوود

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