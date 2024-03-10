في عيد ميلاد يسرا.. اسمها الحقيقي وسر قرارها بعدم الإنجاب

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة يسرا، فهي من مواليد 10 مارس 1951 وبدأت نشاطها الفني عام 1973 وقدمت عشرات الأفلام والمسلسلات الناجحة .

وما لا يعرفه الكثير أن إسم يسرا الحقيقي هو سيفين حافظ، وولدت في القاهرة وبدأت موهبتها منذ طفولتها ولم تتردد في خوض تجربة التمثيل والدخول بهذا المجال، ومن أشهر أفلامها الإنس والجن وطيور الظلام والإرهاب والكباب ودانتيلا والعاصفة والجلسة سرية ودم الغزال.

ومن أشهر مسلسلاتها قضية رأي عام وأين قلبي وفوق مستوى الشبهات ورأفت الهجان وشربات لوز وملك روحي.

يسرا متزوجة من خالد سليم نجل الراحل صالح سليم ولكنهما اتفقا على عدم الإنجاب وكان قراره واقتنعت به، وفسرت يسرا موقف زوجها قائلة بأحد اللقاءات التلفزيونية: "شعوره بأن العالم غير آمن جعله يشعر بعدم الرغبة في الإنجاب".