تناول الفول الحار على معدة فارغة قد يؤثر على الجسم بعدة طرق. إليك بعض التأثيرات المحتملة،بحسب ما نشره موقع wbmed.

ماذا يحدث للجسم عند تناول الفول الحار على معدة فارغة؟

زيادة إفراز الحمض المعدي: الفول الحار يحتوي على مركبات تسمى الكابسايسينات، وهي المسؤولة عن الحرارة والتوابل في الفول الحار. عند تناول الفول الحار على معدة فارغة، قد يؤدي ذلك إلى زيادة إفراز الحمض المعدي، مما يمكن أن يسبب حرقة المعدة أو الحموضة المعوية.

تهيج المعدة والأمعاء: الكابسايسينات في الفول الحار يمكن أن تسبب تهيجًا للغشاء المخاطي للمعدة والأمعاء، مما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل الغازات والانتفاخ والإسهال.

زيادة إفراز العرق: الفول الحار يحفز جهاز الحرارة في الجسم، وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة إفراز العرق والشعور بالحرارة.

تحفيز الجهاز الهضمي: الفول الحار يمكن أن يحفز حركة الأمعاء والتقلصات المعوية، مما قد يتسبب في زيادة حركة الأمعاء وظهور الإسهال.

مهم أن نلاحظ أن تأثيرات تناول الفول الحار قد تختلف من شخص لآخر. قد يكون لديك تحمل أعلى للفول الحار أو قد تكون أكثر حساسية له. إذا كنت تعاني من مشاكل في المعدة أو الأمعاء، قد يكون من الأفضل تجنب تناول الفول الحار على معدة فارغة أو تقليل كمية التوابل الحارة التي تستهلكها.