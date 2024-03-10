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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة ومنوعات

الخوف من الفشل.. أسباب تجعل الرجل يتمسك بالعزوبية

أسباب بتخلى الراجل
أسباب بتخلى الراجل يتمسك بالعزوبية

قالت خبيرة العلاج بالطاقة هبة الفايد إن الخوف من الفشل هو شعور شائع يمكن أن يؤثر على قرارات الأشخاص في مختلف جوانب حياتهم، بما في ذلك قرار الزواج. 

وأوضحت الفايد من خلال تصريحات خاصة لصدى البلد، أن هناك عدة أسباب قد تجعل الرجال يتمسكون بالعزوبية بسبب الخوف من الفشل، ومن هذه الأسباب:

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أسباب بتخلى الراجل يتمسك بالعزوبية

أسباب بتخلى الراجل يتمسك بالعزوبية

الضغوط الاجتماعية: قد يتعرض الرجال لضغوط اجتماعية تشجعهم على تحقيق النجاح في مجالات مختلفة مثل العمل والعلاقات العاطفية. قد يخشى الرجال أن يفشلوا في الحفاظ على علاقة زواج ناجحة، وبالتالي يفضلون الابتعاد عن الزواج تمامًا.

الخوف من الارتباط وفقدان الحرية: بعض الرجال يخشون أن الارتباط الزوجي سيقيد حريتهم الشخصية ويقلل من قدرتهم على اتخاذ القرارات وتحقيق أهدافهم الشخصية والمهنية. يرون العزوبية كطريقة للحفاظ على استقلاليتهم وحريتهم.

الخوف من الفشل العاطفي: قد يخشى البعض أن يفشلوا في إقامة علاقة زوجية ناجحة وتلبية توقعات الشريك والمجتمع. يمكن أن يكون لديهم خبرات سابقة سلبية في العلاقات أو قد شهدوا علاقات فاشلة في حياتهم، مما يجعلهم يترددون في المخاطرة بالارتباط الزوجي.

أسباب بتخلى الراجل يتمسك بالعزوبية

الضغوط المالية والمسؤولية: الزواج يأتي مع مسؤوليات مالية وعائلية، قد يخشى الرجال أن يفشلوا في توفير احتياجات الأسرة وتحمل المسؤولية المالية والعاطفية، يفضلون الاستمتاع بحياة بدون قيود مالية ومسؤوليات عائلية.

هذه الأسباب لا تنطبق على جميع الرجال، وقد يكون لديهم أسباب أخرى شخصية تدفعهم للاحتفاظ بالعزوبية، من المهم فهم أن الاختيارات الشخصية تختلف من فرد لآخر، وأنه من الضروري احترام اختيارات الآخرين وتقبلها.

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