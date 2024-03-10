على حسب مصلحتك.. خالد الغندور يفتح النار بسبب هدف إمام عاشور

وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة شديدة اللهجة للنادي الأهلي بسبب هدف نجم الفريق إمام عاشور في مباراة القمة أمام الزمالك.

ونشر الغندور فيديو بعنوان "ما الفرق بين عاشور اللاعب والحكم "قائلا: الحقيقة انت كمشاهد لا تستطيع الحكم ولكن يوجد حكم وتقنية الفار بتحط قوانين وبتقول تسلل ولا لا وواجب احترامها.

و أضاف : و لكن السؤال هنا مش تقنية الڤار هي نفسها اللي لغت هدف لبيرسي تاو لأنه كتفة كان هو اللي متسلل في مباراة الأهلي أمام فاركو و الأهلي طلب إيقاف محمود عاشور ثم أصبح أفضل حكم ڤار في كاس الأمم الإفريقية الأخيرة.

وتابع : بمعنى أنت بتقبل إمام عاشور يحرز هدف ويجبلك الكأس حسب حكم تقنية الفار، ولكن لم تقبل إلغاء محمود عاشور لهدف بيرسي تاو .

و اختتم : لازم تقبل الاتنين وتقبل تقنيه الڤار في الاتنين مش على حسب مصلحتك ومزاجك.

وتوّج الأهلي ببطولة كأس مصر بعد فوزه على الزمالك بثنائية نظيفة فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد "الأول بارك" بمدينة الرياض السعودية.