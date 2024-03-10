خالد الغندور: خسرت كتير ومشيت من قنوات بسبب مرتضى منصور

تحدث الإعلامي خالد الغندور عن المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال الغندور: متقعدش تقول خربت النادي وكل واحد يحاسب علي افعاله، وانا خسرت حاجات عشان النادي بسبب مرتضي وخسرت حاجات اعلامية ومشيت من قنوات ولكن في النهاية كنت في ظهر الزمالك.

وانتهت مباراة كأس مصر التي أقيمت على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض بفوز النادي الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 2 / 0.

وأحرز هدفي اللقاء إمام عاشور وأفشة في أواخر الشوط الثاني من المباراة؛ ليحصل الأهلي على بطولة الكأس رقم 39 في تاريخه.