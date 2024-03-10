خالد الغندور ينتقد أداء ثلاثي الأهلي بمباراة بنهائي كأس مصر

انتقد الإعلامي خالد الغندور أداء لاعبي الأهلي بمبارك القمة بنهائي كأس مصر، وانتهت بفوز الأهلي على الزمالك بثنائية نظيفة.

وقال خالد الغندور: الزمالك قدم مباراة عادية جدا ولكن كان أفضل من النادي الأهلي من حيت الاستحواذ وخلق الفرص، ومحمد هاني سيئ والشحات عادي جدا وكهربا مش موجود وعاشور سيئ 80 دقيقة من المباراة، رامي ربيعة متوسط، وافشة رائع.

انتهت مباراة كأس مصر التي أقيمت على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض بفوز النادي الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 2 / 0.

أحرز هدفي اللقاء إمام عاشور وأفشة في أواخر الشوط الثاني من المباراة؛ ليحصل الأهلي على بطولة الكأس رقم 39 في تاريخه.