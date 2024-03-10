خالد الغندور للمطالبين بعقاب شيكابالا: ماذا عن ضرب حسين الشحات للشيبي؟

علق الاعلامي خالد الغندور علي حركة نجم الزمالك شيكابالا المسيئة لجماهير الأهلي عقب الخسارة أمام الأهلي بنهائى، كأس مصر عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال خالد الغندور: جماهير الأهلي استفزت شيكابالا وهو أخطأ ومش مبرر وقد يعاقب، ولكن السؤال هنا هل تصرف شيكابالا اقوي ولا الشحات اللي … وضرب اللعيب المغرب الشيبي بالقلم أقوي، وكانت العقوبة مباراتين علي السب والضرب، وهل الضرب والشتيمة اقوي ولا تصرف شيكابالا؟.

وتابع حالد غندور: ولما إمام عاشور ضرب وليد سليمان بالشلوت وخد من ٨ إبلى ١٠ مبارات إيقاف.

وانتهت مباراة كأس مصر التي أقيمت على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض بفوز النادي الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 2 / 0.

أحرز هدفي اللقاء إمام عاشور وأفشة في أواخر الشوط الثاني من المباراة؛ ليحصل الأهلي على بطولة الكأس رقم 39 في تاريخه.