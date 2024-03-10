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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

«السلام ودوره في بناء الأمم» ضمن نقاشات قصور الثقافة بالأقصر

صدى البلد

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة.

وعقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي الثقافية محاضرة بعنوان "كيفية الاستفادة من المحاصيل الزراعية في الصناعة" ألقاها محمد حنفي، موضحا مفهوم وأنواع المحاصيل، وصور الصناعات الزراعية واهتمام الدولة بالقطاع الزراعي وتطوير صناعتها وتوجيهات القيادة السياسية تجاه المشروعات الزراعية، مع ذكر نماذج لدول اهتمت بالصناعات الزراعية.

بجانب ذلك، عقدت مكتبة الكيمان الثقافية محاضرة بعنوان "التطرف الفكري مدخل الإرهاب"، ألقاها حسن منصور متحدثا عن سمات الفكر المتطرف، مع ذكر أمثلة لهذا النوع من التطرف.

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وعقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "الوئام بين الناس" ألقاها الشيخ محمد عبيد عن متحدثا عن القرآن، وصورة من السيرة في التعايش السلمي بين الأديان.

وعقدت محاضرة بعنوان “السلام ودوره في بناء الأمم”ألقاها العادلي حسان متحدثا عن  أن وجود السلام بين الأمم يحقق الوئام داخل البلدان، والسلام هو الحل الوحيد لحل النزاعات، والتنمية الاقتصادية والثقافة للأمم يعد وجود السلام.

وأعدت مكتبة النمسا الثقافية أمسية شعرية للشاعر ناصر الدسوقي وألقى قصائد بعنوان "أسري به، درس المحبة"، والشاعر إبراهيم الخوار قصيدة بعنوان "غلطان".

وأعد قصر ثقافة الطود أمسية شعرية للشاعر جمال الأقصري، وألقى قصيدتى “أنا عصفور” و"شجرة دوم".

بينما أعد قصر ثقافة الطفل دوريا ثقافيا لرواد القصر أدارته وفاء أبو العلمين، بالإضافة إلى ذلك أعد القصر ورشة حكي قصة بعنوان "الشجاعة" تأليف عيد صلاح سردتها عواطف مصطفى.

وكذلك أعد قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة حكي قصة بعنوان "كنز العاج" تأليف صلاح طنطاوي سردتها نجوى جمعة، بالإضافة إلى ذلك أعد قصر ثقافة حوض الرمال عرض مسرح عرائس للأطفال، وعرض فقرة غنائية "الأقصر بلدنا" إشراف منى عبد الرحمن، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة مشغولات يدوية بالنول نفذتها أسماء أحمد.

تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمعد برعاية وزارة الثقافة، بإشراف أقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة  عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.

الأقصر الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة العامة لقصور الثقافة المحاصيل الزراعية ثقافة الاقصر ثقافة الطارف ثقافة الطفل ثقافة بهاء طاهر قصر ثقافة الطفل مكتبة الطفل مكتبة الطفل والشباب

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