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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أسأل الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال .. وليد توفيق يهنئ جمهوره بحلول شهر رمضان

وليد توفيق
وليد توفيق

هنأ الفنان وليد توفيق جمهوره بحلول شهر رمضان الكريم . 

كتب من خلال حسابه الرسمي بموقع إنستجرام قائلا: كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.. أسأل الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال وأن يحفظ الأمتين العربية والإسلامية من كل مكروه.

وعلى صعيد أخر، كشف وليد توفيق عن سبب ابتعاده عن التمثيل بعد أن قدم مجموعة من الأعمال الفنية التى حققت نجاحا كبيرا عند عرضها.

وقال وليد توفيق لـ صدى البلد: سبب ابتعادى عن التمثيل هى سينما المقاولات والتى غزت الوسط الفنى وقتها وقررت الابتعاد قليلا فضلا عن أننى أميل أكثر إلى الغناء ولست ممثلا فى المقام الأول.

وأطلق الفنان وليد توفيق، أحدث أغانيه التي تحمل اسم لسه بيسألوني، مساء الخميس 22 فبراير، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع الفيديوهات يوتيوب.

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وكانت أحدث أغاني الفنان وليد توفيق، أغنية تحمل اسم مملكتي، تم طرحها في شهر ديسمبر 2023، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية مملكتي لـ وليد توفيق، من كلمات عاصم حسين، ألحان وليد توفيق، توزيع موسيقي باسم منير.

وفي أول يوليو الماضي، طرح المطرب وليد توفيق أغنية تحمل أسم أصحاب السعادة وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية من كلمات أحمد المالكى ومن ألحان محمد يحيى وتوزيع محمد عباس وقام وليد توفيق بتسجيل هذه الأغنية أثناء تواجده فى مصر الشهر الماضي وصورها فى العديد من الأماكن السياحية فى مصر ومن إخراج سارى منير.

وفي شهر مارس الماضي، طرح الفنان اللبناني وليد توفيق، أغنية أيلول، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وباقي المنصات الإلكترونية الموسيقية. وفي شهر يوليو 2022، طرح الفنان وليد توفيق أغنيته الجديدة "يا عسل" وذلك عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعى يوتيوب.

أغنية "يا عسل" غناء وليد توفيق وكلمات عليم وألحان بينو  وتوزيع خالد مشى.

ونعى الفنان وليد توفيق خلال الأيام الماضية  الموسيقار الراحل حلمي بكر، بكلمات مؤثرة  عبر صفحته علي موقع انستيجرام .

كتب "توفيق":" وداعاً حلمي بكر .. وداعاً لأجمل الأيام وأروع الألحان .. سأفتقدك كثيراً .. وداعاً يا صديقي المبدع .. ستبقى ذكراك خالدة في قلوبنا.. وهذه مقتطفات لبعض الأغنيات التي لحنها لي الراحل حلمي بكر .. أعمال أحبها جمهوري مع هدى سلطان وليلى علوي وآثار الحكيم وفيفي عبده وغيرهم من كبار النجوم .. أعمال من ألحانه تركت بصمة لا تنسى في تاريخ السينما المصرية .

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