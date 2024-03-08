عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مفيش مشاكل .. محمد رحيم يكشف كواليس علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب |خاص

محمد رحيم
محمد رحيم

قال الملحن محمد رحيم أن شيرين عبد الوهاب حالة خاصة ولا تتكرر، وموهبة مؤثرة .

وأضاف محمد رحيم خلال ندوته فى “صدي البلد”: أن أغلب أعمال شيرين عبد الوهاب من ألحانه، وأن جميع أغانيها متصدرة الترند على مستوي العالم .

وأستكمل محمد رحيم حديثه ، قائلًا: شيرين عبد الوهاب تحتاج فقط أن تهتم بصحتها ، لكن الجمهور يحبها كما هي .

وعن علاقتها بحسام حبيب ، قال محمد رحيم: لا يوجد أى مشاكل ولا أزمات بين شيرين عبد الوهاب ولا حسام حبيب ، الأزمة أن الخلاف خرج من المنزل وظهر على السوشيال ميديا ، والمشاكل الزوجية موجودة دائمًا بين أى زوجين ، ولكن بسبب أن الأثنين فنانين هذا ساعد على تفاقم الأزمة.

وأستكمل محمد رحيم: أن حسام حبيب فنان شاطر ومجتهد ويملك ذوق مميزًا ، ويجب عليه أن يهتم أكثر من الناحية الفنية.

txt

مفيش مقارنة.. محمد رحيم يعلق على لقب صوت مصر بين شيرين وأنغام|خاص

txt

فى ندوة "صدى البلد" .. محمد رحيم يتراجع عن قرار الإعتزال لهذا السبب |فيديو

txt

جدعنتي تخليني مقولش عملتي إيه| هبة حسن توجّه رسالة مثيرة لـ ريم البارودي

txt

دور مختلف .. هبة حسن تكشف عن أعمالها القادمة |خاص

وعلى صعيد أخر ، قال الملحن محمد رحيم إن لا يوجد لقب “ صوت مصر ” ، وأن هذه الجملة تستفزه للغاية ، وأن ليس يوجد مقارنة بين الفنانتين أنغام وشيرين عبد الوهاب من الناحية الفنية ، لأن كل منهما له مدرسته المنفردة.

وأضاف محمد رحيم خلال ندوته بموقع “صدي البلد”: ممكن أن كل منهما يلتقي فى منطقة الأخري ، وعلى سبيل المثال يمكن لأنغام أن تغني أغنية “مشاعر” للفنانة شيرين عبد الوهاب ، وشيرين يمكن أن تغني أغنية “سيدي وصالك” ، لكن لا يمكن لواحدة منهما أن تحل مكان الأخر .

وأستكمل محمد رحيم حديثه ، معلقًا: كلمة صوت مصر دي مستفزة جدًا ومينفعش نقولها ، لأنها كلمة غير مسئولة .

إعتزال محمد رحيم أعمال محمد رحيم ألحان محمد رحيم شيرين عبد الوهاب علاقة شيرين عبد الوهاب و حسام حبيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبك هيوصل 12 ألف جنيه| زيادة في أجور الموظفين والعاملين بالدولة.. تفاصيل

في كل المحافظات | إعلان مهم من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

لو شقتك إيجار قديم| فيه زيادة 15%.. وهذا موعد التطبيق| تفاصيل مهمة

قطع زيارته لكوبا.. وفاة والد وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار

اللي هتشوفه من الأهلي أكتر.. سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لـ أحمد سليمان

أكبر انخفاض أسبوعي.. تصريحات رئيس المركزي الأمريكي بشأن الفائدة تهبط بالدولار

مهيب عبد الهادي ينفرد بتشكيل الزمالك قبل ساعات من لقاء الأهلي

دخول مفاجئ للثلاثة | مشهد مثير قبل انطلاق نهائي كأس مصر

موضوعات متعلقة

أنت أقوى من أن تكسري..أصالة توجه رسالة للسيدات في يوم المرأة العالمي

اليوم.. آخر ليالي مسرحية قمر الغجر على مسرح البالون

أخبار الفن|فيفي عبده: الحب فى الوسط الفني مش موجود زي زمان .. أحمد فهمي يحتفل بتصدر مسلسل بين السطور التريند

وفاة فنان مغربي شهير إثر تعرضه لأزمة صحية

خليكي هانم زي بكيزة..إسعاد يونس توجه رسالة للسيدات في يوم المرأة العالمي

مشاعر كتير جوايا.. أحمد فهمي يحتفل يتصدر مسلسل بين السطور الترند

فيفي عبده: الحب اللى متعودين عليه فى الوسط الفني مبقاش موجود

ورشة عمل للصحفيات بمناسبة شهر المرأة.. أبرز النصائح اللازمة للسرد الرقمي للفيتشر

ترشيحاتنا

"تلاتة فار وإصابتين للأبيض"| شوط أول سلبي بين الأهلي والزمالك بنهائي كأس مصر

دعاء رمضان مكتوب 2024.. أيام معدودات تذوق فيها حلاوة الإيمان

حجز موعد من الانترنت.. أسهل طريقة لترخيص السيارات

توتي: محمد صلاح أسطورة.. وهذا رأي في ديربي الأهلي والزمالك

ظهور مفاجئ لـ أحمد حلمي بنهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

2 «VAR» وإصابتان| 30 دقيقة من قمة الأهلي والزمالك بنهائي كأس مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. عرض سيارات تسلا في سوق المستعمل

هل من الأفضل تجفيف الوجه بالهواء أم بالمنشفة؟ لا تتوقع

3 مشروبات رمضانية مهمة لمرضى الضغط المرتفع

طريقة عمل باستا فلورا بمذاق لا يقاوم

فيديو

واقعة ضرب فنان مصري ووالدته بسبب أكياس سكر تكشف عن زوجة ثانية

مفيش مشاكل .. محمد رحيم يكشف كواليس علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب |خاص

مشهد مبكي.. عريس يمنح والدته الشبكه بدلا من العروس

الرئيس السيسي وقادة القوات المسلحة يؤدون صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

اﻟﻤﺰﻳﺪ