مفيش مشاكل .. محمد رحيم يكشف كواليس علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب |خاص

قال الملحن محمد رحيم أن شيرين عبد الوهاب حالة خاصة ولا تتكرر، وموهبة مؤثرة .

وأضاف محمد رحيم خلال ندوته فى “صدي البلد”: أن أغلب أعمال شيرين عبد الوهاب من ألحانه، وأن جميع أغانيها متصدرة الترند على مستوي العالم .

وأستكمل محمد رحيم حديثه ، قائلًا: شيرين عبد الوهاب تحتاج فقط أن تهتم بصحتها ، لكن الجمهور يحبها كما هي .

وعن علاقتها بحسام حبيب ، قال محمد رحيم: لا يوجد أى مشاكل ولا أزمات بين شيرين عبد الوهاب ولا حسام حبيب ، الأزمة أن الخلاف خرج من المنزل وظهر على السوشيال ميديا ، والمشاكل الزوجية موجودة دائمًا بين أى زوجين ، ولكن بسبب أن الأثنين فنانين هذا ساعد على تفاقم الأزمة.

وأستكمل محمد رحيم: أن حسام حبيب فنان شاطر ومجتهد ويملك ذوق مميزًا ، ويجب عليه أن يهتم أكثر من الناحية الفنية.

وعلى صعيد أخر ، قال الملحن محمد رحيم إن لا يوجد لقب “ صوت مصر ” ، وأن هذه الجملة تستفزه للغاية ، وأن ليس يوجد مقارنة بين الفنانتين أنغام وشيرين عبد الوهاب من الناحية الفنية ، لأن كل منهما له مدرسته المنفردة.

وأضاف محمد رحيم خلال ندوته بموقع “صدي البلد”: ممكن أن كل منهما يلتقي فى منطقة الأخري ، وعلى سبيل المثال يمكن لأنغام أن تغني أغنية “مشاعر” للفنانة شيرين عبد الوهاب ، وشيرين يمكن أن تغني أغنية “سيدي وصالك” ، لكن لا يمكن لواحدة منهما أن تحل مكان الأخر .

وأستكمل محمد رحيم حديثه ، معلقًا: كلمة صوت مصر دي مستفزة جدًا ومينفعش نقولها ، لأنها كلمة غير مسئولة .