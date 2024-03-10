بدءا من الغد| المترو يعلن تغييرا في مواعيد القطارات.. وهذا توقيت التشغيل خلال رمضان

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يتساءل المواطنون عن حقيقة وجود تغيير في مواعيد مترو الأنفاق والسكك الحديد والمواصلات العامة وغيرها.

وأعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق عن تعديل مواعيد التشغيل لخطوط مترو الأنفاق الثلاثة بالقاهرة الكبرى والقطار الكهربائي الخفيف LRT مع بدء أول أيام شهر رمضان المعظم.

مواعيد مترو الأنفاق

وجاءت تعديلات الهيئة وفقا لبيان النقل كالتالي:

- بداية ساعات التشغيل للخط الأول لمترو الأنفاق (حلوان – المرج الجديدة) الساعة 5:15 صباحاً ونهاية ساعات التشغيل الساعة 1:00 صباحاً بعد منتصف الليل

- بداية ساعات التشغيل للخط الثاني لمترو الأنفاق (شبرا الخيمة – المنيب) الساعة 5:15 صباحاً ونهاية ساعات التشغيل الساعة 1:00 صباحاً بعد منتصف الليل

- بداية ساعات التشغيل للخط الثالث لمترو الأنفاق (عدلي منصور – محور روض الفرج) الساعة 7:15 صباحاً ونهاية ساعات التشغيل الساعة 1:00 صباحاً بعد منتصف الليل

- بداية ساعات التشغيل للقطار الكهربائي الخفيف LRT(الفنون و الثقافة – عدلي منصور) الساعة 6:00 صباحاً ونهاية ساعات التشغيل الساعة 00:00 منتصف الليل.

وأكّدت وزارة النقل الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان المبارك سواء في السكة الحديد أو مترو الأنفاق، موضحة أنه تم توفير وسائل عديدة لحجز التذاكر في القطاعين، سواء من خلال الحجز الإلكتروني أو شبابيك التذاكر.

ونوهت وزارة النقل إلى وجود خطة تطوير شاملة لخطوط المترو خاصة الخطين الأول والثاني بتزويدهما بعربات مكيفة، إذ تمّ تشغيل ست محطات جديدة في الخط الثالث وهي محطة مترو السودان وإمبابة والبوهي والقومية العربية وروض الفرج والطريق الدائري.

وكانت أعلنت هيئة السكة الحديد تعديل مواعيد القطارات في رمضان لبعض الخطوط التي تتقاطع وقت سريانها مع وقت الافطار في رمضان وهي كالتالي:

قيام قطار 1915 سياحي القاهرة / المنصورة من محطة القاهرة الساعة 3:20 مساء، بدلًا من الساعة 5:10 مساء ليصل محطة المنصورة الساعة 5:40 مساء.

قيام قطار 63 ركاب طنطا / المنصورة ليقوم من محطة طنطا الساعة 3:55 مساء، بدلًا من الساعة 3:35 مساء ويصل محطة المنصورة الساعة 5:25 مساء.

قيام قطار 2027 تالجو القاهرة / الإسكندرية ليقوم من محطة القاهرة الساعة 8:00 مساء، بدلًا من الساعة 7:00 مساء ليصل محطة الإسكندرية الساعة 10:30 مساء.

قيام قطار 2026 تالجو الإسكندرية- القاهرة ليقوم من محطة الإسكندرية الساعة 7:45 مساء، بدلًا من الساعة 6:50 مساء ليصل محطة القاهرة الساعة 10:15 مساء.

قيام قطار 959 ثالثة مكيفة القاهرة / الإسماعيلية ليقوم من محطة القاهرة الساعة 6:45 مساءً، بدلًا من الساعة 7:50 مساءً ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 9:45 مساء.

وزارة النقل

وتعمل وزارة النقل والمواصلات المصرية، بتكثيف جهودها في مواعيد تشغيل قطارات المترو في فترات الأعياد والمناسبات القومية، تماشيًا مع جداول التشغيل الرسمية التي يتم تغييرها بالتزامن مع حزمة التسهيلات التي تقدمها الحكومة على المواطنين في حركة التنقل بين المناطق المختلفة بخطوط المترو الثلاثة.

وتكثف الوزارة جهودها في مترو الأنفاق من خلال مد ساعات عمل المترو خلال المناسبات المختلفة مثل شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، لتلائم المواطنين في الأعياد المختلفة، وذلك من أجل تقديم جميع الخدمات المناسبة لضمان عنصري الدقة والراحة في حركة تنقل المواطنين بين أنحاء القاهرة الكبرى.

وناشد أحمد عبدالهادي بكير، المتحدث الرسمى للمترو، ركاب مترو الأنفاق بالخط الأول والثاني، التواصل عبر خدمة الخط الساخن 16048، وأيضًا عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048، وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وأيضًا عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg.

وذلك لتلقي كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق، مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو والتابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.