بعد استبعاده من حسابات كولر| أحمد عبد القادر يُثير الجدل برسالة غامضة

شارك أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صورة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق أحمد عبد القادر على الصورة، قائلا: "اشتغل وبس وسيب الباقي علي ربنا".





الأهلي بطلا لكأس مصر

وتوّج الأهلي ببطولة كأس مصر بعد فوزه على الزمالك بثنائية نظيفة فى المباراة التي جمعتهما الجمعة الماضية، باستاد "الأول بارك" بمدينة الرياض السعودية.

ويستعد الأهلى لمواجهة البنك الاهلى فى التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس عشر لمسابقة الدوري المصري.

ويمتلك الأهلى 17 نقطة في جدول ترتيب الدوري بعدما خاض 7 مباريات حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في مباراتين ولم يخسر، وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 5.