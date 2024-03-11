عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

350 هدفا و60 غارة جوية.. القوات الروسية تشن هجمات قوية على أفدييفكا

القوات الروسية
القوات الروسية

أعلن المتحدث باسم مجموعة Battlegroup الروسية القتالية، ألكسندر سافتشوك، إن القوات الروسية ضربت حوالي 350 هدفًا للقوات الأوكرانية، بما في ذلك موقعان للقيادة الأوكرانية و14 معقلًا، بالقرب من قطاع أفدييفكا من خط الاشتباك.

وأوضح سافتشوك في تصريحات لوكالة تاس الروسية، أنه "تم ضرب حوالي 350 هدفًا للعدو، بما في ذلك موقعان للقيادة و14 معقلًا وحوالي 90 موقعًا للمدفعية الميدانية".

ووفقا له، نفذت الطائرات الهجومية والقاذفات وطيران الجيش الروسي أكثر من 60 غارة جوية بالقرب من مستوطنات أوشيريتينو وبرديتشي ونوفوكالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية. 

وأشار إلى أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 5 طائرات مسيرة أوكرانية وصاروخ هيمارس.

القوات الأوكرانية تتصدى للمساعي الروسية للتقدم في باخموت.. شاهد

الجيش الأوكراني: القوات الروسية توقفت بالقرب من أفدييفكا وتعززت في أماكن أخرى

القوات الروسية أفدييفكا دونيتسك الدفاع الجوي الروسي هيمارس طائرات مسيرة أوكرانية أوكرانيا روسيا القوات الأوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غياب محمد رمضان عن مسلسلات رمضان 2024 وظهوره في عمل آخر

بداية غير موفقة.. نجيب ساويرس يعلق على تصريحات إبراهيم حسن بشأن صلاح

معجزة ربانية تحدث في أول ليلة من رمضان.. 5 عجائب اغتنموها

مدبولي يصلي في "الوادي المقدس طوى".. هنا تجلى الله تعالى لسيدنا موسى

دعاء شهر رمضان .. ردده يوميا يأتيك الخير من حيث لا تحتسب

أذان الفجر ومواقيت الصلاة أول يوم رمضان 2024 في القاهرة والإسكندرية وبعض المحافظات

شجرة العليقة.. رمز تجلي الله وتكليف سيدنا موسى في طور سيناء

إشارة مسيئة| شيكابالا يعكر صفو الأهلي والزمالك.. وهذه حقيقة العقوبة القاسية

موضوعات متعلقة

القوات الأوكرانية تتصدى للمساعي الروسية للتقدم في باخموت.. شاهد

الجيش الأوكراني: القوات الروسية توقفت بالقرب من أفدييفكا وتعززت في أماكن أخرى

اعتراف خطير من قائد الجيش الأوكراني بشأن اسباب تفوق القوات الروسية

الجيش الأوكراني: ارتفاع حصيلة قت.لى القوات الروسية إلى 415640 جنديا

بعد تدمير واحدة.. القوات الروسية ترصد 5 دبابات أبرامز أمريكية في أوكرانيا

إحصائية صادمة .. الجيش الأوكراني يعلن حصيلة قتلى القوات الروسية خلال عامين

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة أول يوم رمضان 2024.. اعرف موعد أذان المغرب بمحافظات مصر

حدث ليلا| الطقس في رمضان.. الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة.. بابا الفاتيكان يهنئ المسلمين حول العالم بالشهر الكريم.. بداية غير موفقة.. نجيب ساويرس يعلق على تصريحات إبراهيم حسن بشأن محمد صلاح

بلاش تخفيف الملابس.. الأرصاد تحذر من انخفاض في الطقس بدءا من الغد

350 هدفا و60 غارة جوية.. القوات الروسية تشن هجمات قوية على أفدييفكا

العملة العربية الأكثر طلبا.. سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الإثنين

حدث في 1 رمضان| نزول صحف إبراهيم.. ووفاة السيدة خديجة.. وبدء فتح الأندلس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان ضيق.. ابنة ماجد المصري تبرز أنوثتها بإطلالة جريئة

صدفة غريبة تمنع إطلاقه.. 3 روايات مختلفة تكشف مراحل ظهور مدفع رمضان

أوف شولدر.. هند صبري تستعرض جمالها بإطلالة ناعمة

جيجي والسلطان.. أشهر افتكاسات حلويات رمضان 2024| هتجرب إيه؟

فيديو

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

دراما رمضان 2024| ماجد المصري يروج لتتر مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»

حركات مسيئة.. تطورات أزمة شيكابالا مع جمهور الأهلي

نوبو العالمي.. ممثل أمريكي يعلن افتتاح مطعمه الجديد في رأس الحكمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ