أعلن المتحدث باسم مجموعة Battlegroup الروسية القتالية، ألكسندر سافتشوك، إن القوات الروسية ضربت حوالي 350 هدفًا للقوات الأوكرانية، بما في ذلك موقعان للقيادة الأوكرانية و14 معقلًا، بالقرب من قطاع أفدييفكا من خط الاشتباك.

وأوضح سافتشوك في تصريحات لوكالة تاس الروسية، أنه "تم ضرب حوالي 350 هدفًا للعدو، بما في ذلك موقعان للقيادة و14 معقلًا وحوالي 90 موقعًا للمدفعية الميدانية".

ووفقا له، نفذت الطائرات الهجومية والقاذفات وطيران الجيش الروسي أكثر من 60 غارة جوية بالقرب من مستوطنات أوشيريتينو وبرديتشي ونوفوكالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأشار إلى أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 5 طائرات مسيرة أوكرانية وصاروخ هيمارس.