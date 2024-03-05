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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القوات الأوكرانية تتصدى للمساعي الروسية للتقدم في باخموت.. شاهد

صدى البلد

عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا عن الأوضاع في اوكرانيا، وتطورات الحرب الروسية الأوكرانية.

وظهر مشهد مصور القوات الأوكرانية وهي تحاول التصدي للمساعي الروسية للتقدم في منطقة باخموت في شرق أوكرانيا.

ويشهد موقع القذائف المخفي التابع للواء 28 بالجيش الأوكراني تقدمًا روسيًا في المنطقة التي يسيطرون عليها.

وقال الرائد أرتيم خلودكيفيتش إنهم "شهدوا هجمات متكررة خلال الأسابيع السابقة ورصدوا محاولات العدو المستمرة للهجوم بشكل منظم في مجموعات صغيرة على طول خط المواجهة، إلا أنهم نجحوا في اكتشافها والتصدي لها بفعالية باستخدام قذائف الهاون".

أوكرانيا القوات الأوكرانية الجيش الأوكراني يورو نيوز الحرب الروسية الأوكرانية

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