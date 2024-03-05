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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأوكراني: القوات الروسية توقفت بالقرب من أفدييفكا وتعززت في أماكن أخرى

الجيش الاوكراني
الجيش الاوكراني

قال الجيش الأوكراني، اليوم الإثنين، إن قواته تمكنت من احتواء تقدم روسي خارج بلدة أفدييفكا بشرق أوكرانيا التي سيطرت عليها الشهر الماضي، لكن القوات الروسية تعيد تجميع صفوفها في منطقة إلى الجنوب.

ووفرت السيطرة على أفدييفكا الشهر الماضي، لروسيا، حماية أمنية لمركز دونيتسك الإقليمي على بعد 20 كيلومترا إلى الشرق، ودفعت زعيم الكرملين فلاديمير بوتين إلى التعهد بأن القوات الروسية ستحقق المزيد من التقدم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية الأسبوع الماضي إن قواتها استولت على قرى جديدة خارج أفدييفكا.
واعترف المتحدث باسم الجيش الأوكراني دميترو ليخوفي، متحدثًا على شاشة التلفزيون الوطني، بأن القوات الروسية سيطرت جزئيًا على قريتين أخريين، لكن تقدمها توقف.

وأضاف: 'في الوقت نفسه، نقول إنه في هذا القطاع الأكثر سخونة من الهجوم الروسي المباشر، نجحنا في تحقيق استقرار الوضع وتم وقف تقدم العدو'.

وفي حديثه لراديو ليبرتي الذي تموله الولايات المتحدة، قال ليخوفي إن القوات الروسية تركز على منطقة إلى الجنوب، حول قرية نوفوميخيليفكا، حيث 'تنقل تعزيزات من أعماق روسيا'.

ونقلت الإذاعة عنه قوله إن المنطقة تعرضت لـ 30 هجوما يوم الأحد مقارنة بـ 20 هجوما بالقرب من أفدييفكا.

وقال 'لكن دفاعنا صامد'. 'العدو يبذل جهودا هائلة لكنه لا يحرز أي تقدم على الإطلاق.'

الجيش الأوكراني بلدة أفدييفكا القوات الروسية

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