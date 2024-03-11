صحف السعودية| وزارة الخارجية ترحب بنتائج اجتماع الاطراف الليبية في الجامعة العربية.. وانخفاض بيانات التضخم في المملكة لأكثر من النصف

تناولت صحف السعودية، الصادرة اليوم الإثنين، أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن السعودي والعربي.

صحيفة الوطن

في الوقت الذي سجلت فيه بيانات التضخم في المملكة السعودية انخفاضا سنويا لأكثر من النصف منخفضة من 3.4 في يناير 2023 لتصل إلى 1.6 في يناير 2024 وبانخفاض بلغ 1.8 نقطة خلال عام، ارتفعت على المستوى الشهري وسجلت زيادة بنسبة 0.1% متأثرة بالارتفاع الذي سجلته أسعار الإيجارات والتي ارتفعت بنسبة 8.2%.

وبحسب هيئة الإحصاء السعودية، فقد أثرت أسعار الإيجارات العامة بالزيادة في أسعار إيجارات الفلل بنسبة 8.2%، وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي لشهر يناير.

وحسب البيانات فقد ساهم الارتفاع الأهم مجتمعيًا في نسبة التضخم وهو ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.0%؛ وبحسب هيئة الإحصاء السعودية فهذا الارتفاع سببه التأثر بارتفاع أسعار الخضار بنسبة 3.7%، من جانب آخر فقد سجلت المطاعم والفنادق ارتفاعًا نسبته 2.4%؛ وجاء ذلك تحت تأثير ارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 2.1%. أما على مستوى الترفيه والثقافة فقد شهدت ارتفاعا بلغت نسبته 1.4%؛ متأثرة بارتفاع أسعار عروض العطلات والسياحة بنسبة 7.1%. كما سجل قسم التعليم ارتفاعًا بنسبة 1.2%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 4.3%.

على خلاف الارتفاع سجلت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل انخفاضا ملحوظا حيث انخفضت بنسبة 3.3%؛ متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 5.3%، وكذلك انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 4.1%؛ متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 6.3%.

وفي خبر آخر، انخفض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في المملكة السعودية بنسبة 8.8% خلال شهر يناير 2024، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، متأثرًا بشكل مباشر بالانخفاض الذي شهده نشاط التعدين واستغلال المحاجر.

وحسب تقرير للهيئة العامة للإحصاء السعودية، فإن الانخفاض جاء متأثرًا بأنشطة التعدين واستغلال المحاجر، نظرًا للأهمية النسبية التي تمثلها، والتي بلغت 61.4% من وزن المؤشر، فإن اتجاه مؤشر نشاط التعدين واستغلال المحاجر يهيمن على الاتجاه العام للرقم القياسي للإنتاج الصناعي، يليه نشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار، وتكييف الهواء بأهمية نسبية بلغت 35، و2.8% على التوالي، ونشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 0.69%.

ومن جانب آخر حقق مؤشر الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعى ارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.3% مقارنة بشهر ديسمبر السابق، مدعومًا بارتفاع نشاط التعدين واستغلال المحاجر ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات المياه والصرف الصحى وإدارة النفايات ومعالجتها.

انخفض الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر في شهر يناير 2024 بنسبة 14.3%، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، حيث خفضت المملكة العربية السعودية إنتاجها النفطي ليصل إلى 8.9 ملايين برميل يوميًا خلال شهر يناير من العام الحالي، وبالمقارنة مع شهر ديسمبر 2023، ويلاحظ ارتفاع الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.1%.

صحيفة المدينة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، بالشراكة مع وزارة الصحة السعودية، عن بدء تنفيذ قرار توطين مهن طب الأسنان بنسبة 35% وذلك اعتبارًا من تاريخ 2024/03/10م، حيث سيتم تطبيق نسب التوطين على منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 3 عاملين، فأكثر في مهن طب الأسنان.

ويأتي هذا القرار ضمن مساعي الوزارتين الهادفة إلى توفير مزيد من فرص العمل المحفزة والمُنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية أنها ستعمل على متابعة وتنفيذ هذا القرار الذي يرفع مستوى المشاركة في سوق العمل، حيث ستتولى "وزارة الصحة" الإشراف على تنفيذه بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وتخصص مهن طب الأسنان.

وأكدت وزارة الصحة أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من المحفزات وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمساعدة المنشآت في توظيف السعوديين تشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ودعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من جميع برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

وفي خبر آخر، رفع الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة يوم العلم.

وقال بن ناصر، "إن الاحتفاء بهذه المناسبة يجسد اهتمام القيادة الرشيدة، بكل ما يمثّل رمزية الدولة ووحدتها، وبما يعزز من ارتباط المواطن بوطنه واعتزازه بمكانة بلاده وما حقّقته بلادنا الغالية في مختلف المجالات، وهي نافذةً للتعبير عن الشعور الذي يحمله المواطنون تجاه عَلَم الوطن ؛ كونه رمزاً لتأصيل الوحدة الوطنية تحت راية واحدة وقيادة حكيمة".

وأكد أن العلم السعودي يمثل نموذجاً لقيم المواطنة بما يتضمنه من معانٍ سامية اشتملت على مبادئ العدل والتوحيد والقوة، ورسالة الإسلام والسلام لهذه الدولة أعزها الله.

صحيفة الوطن

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بنتائج الاجتماع الذي استضافته جامعة الدول العربية وضم رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ورئيس مجلس النواب الليبي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، لدعم التسوية السياسية الرامية إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا الشقيقة.

وجددت وزارة الخارجية السعودية التأكيد على موقف المملكة الداعم لكافة الجهود العربية والدولية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار لليبيا وشعبها الشقيق، معبرةً عن وقوف وتضامن المملكة مع كل ما يضمن التقدم والازدهار لليبيا وشعبها الشقيق، ويحقق مصالحه الوطنية.

وفي خبر آخر، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بدأت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام ليتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم.

ووجه وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بسرعة إنفاذ الأمر الملكي وإنهاء إجراءات المستفيدين منه، مؤكدًا أن هذه اللفتة الإنسانية الحانية من خادم الحرمين الشريفين سيكون لها الأثر البالغ في نفوس المستفيدين بعد خروجهم ولم شملهم بأسرهم.