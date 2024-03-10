رسميا.. السعودية تعلن غدا الإثنين أول أيام شهر رمضان المبارك

وسط ترقب العالم أجمع، أعلنت المملكة العربية السعودية ثبوت رؤية الهلال وأن غدا الاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلن الديوان الملكي‬⁩ قبل قليل قرار ‏المحكمة العليا بأن يوم غدٍ الاثنين الموافق 11 مارس 2024م، هو غرة شهر ⁧‫رمضان ‬⁩ المبارك لهذا العام 1445هـ.

وقبل قليل، نقلت شبكة "العربية/الحدث" عن مراسلها تأكيده رؤية هلال الشهر الكريم في مرصد سدير، بينما تعذرت رؤيته في مصدر تمير.

ويعتبر مرصد "سدير" التابع لجامعة المجمعة، من أشهر المراصد السعودية والواقع في حوطة سدير على طريق الملك خالد، واختيرت مدينة حوطة سدير لرصد وترائي الأهلة من قبل فريق علمي متخصص من أساتذة الفلك بجامعة الملك سعود قديماً، والذين أمضوا ما يقارب من 6 أشهر، حتى أجمعوا على تحديد موقع يقع جنوب غرب مدينة حوطة سدير كأفضل موقع للترائي، ومتابعة حركة الأجرام السماوية والمجموعات النجمية.