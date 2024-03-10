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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

3 ظواهر تضرب البلاد الساعات القادمة| ماذا يحدث في طقس أول رمضان؟

حالة الطقس في رمضان
حالة الطقس في رمضان

ساعاتٌ قليلةٌ ويستقبل ملايين المسلمين حول العالم شهر رمضان المبارك، بالتزامن مع تذبذب حالة الطقس بسبب ارتفاع درجات الحرارة والشعور بالحر رغم الشتاء، ما آثار فضول الكثير للتساؤل حول حالة الطقس في أول أيام الصيام، لاتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة.  

طقس الأسبوع الأول من شهر رمضان

وفي هذا الصدد، قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم دافئ على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، حيث تكون الأجواء مشمسة خلال ساعات النهار، وشديدة البرودة عند دخول ساعات الليل المتأخرة وحتى الصباح الباكر.

وأضافت غانم خلال تصريحات لها، اليوم الأحد، أن فرص الأمطار تكون خفيفة على السواحل الشمالية للبلاد والمناطق القريبة من المسطحات المائية، مع وجود نسبة رياح شديدة على بعض المناطق .

وحذَّرت غانم من شبورة كثيفة غدًا الإثنين (أول أيام شهر رمضان فلكيًّا) تكون على الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية، ونصحت بارتداء الملابس الشتوية عند المغادرة من المنزل أثناء ساعات الليل المتأخرة وحتى الصباح الباكر.

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وكان الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، نصح الأمهات خلال تصريحات له، بعدة إجراءات احترازية عند اختلاف درجات الحرارة، التي تؤثر على مناعة أطفالهم، وتجعل الإصابة بالأمراض أمر سهل، إذ يفضل الآتي:

- عدم الخروج خلال تضارب درجات الحرارة.

- الاعتماد على الأنظمة الغذائية الصحية، مع تناول المشروبات التي تحافظ على الصحة.

- تناول المياه والسوائل للحفاظ على درجة حرارة الجسم.

- ارتداء الكمامات الطبية.

آخر نوات إسكندرية وموعد ذروتها

وفي السياق نفسه، تصدرت"نوة الحسوم"محرك البحث "جوجل"، حيث تضرب محافظة الإسكندرية في 9 مارس من كل عام، ولكنها بدأت مبكرًا هذا العام، وتستمر حتى بداية شهر رمضان، وتعتبر من أشد النوات التي تهب على عروس البحر المتوسط، وسميت بهذا الاسم نظرا لشدتها ولأنها تتميز ببرق ورعد شديدين وهطول الأمطار، وتعتبر آخر النوات الممطرة الشديدة التي تهب على الإسكندرية.

تتعرض العديد من المحافظات اليوم الأحد، لرياح نشطة مثيرة للأتربة مصحوبة بأمطار في بعض المناطق، تزامنًا مع ذروة نوة الحسوم والتي تضرب البلاد وتكون مصحوبة بموجة من الطقس السيئ في الأسبوع الأخير قبل انتهاء موسم الشتاء، وفقًا لجدول هيئة ميناء الإسكندرية الخاص بمواعيد نوات الإسكندرية 2024.

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تشهد حالة الطقس اليوم في المحافظات عدة ظواهر جوية وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، إذ تتمثل الظاهرة الجوية الأولى في نشاط بحركة الرياح المثيرة للأتربة على محافظات الصعيد خاصة الجنوب «الأقصر وأسوان وقنا وسوهاج وأسيوط»، وشمال الصعيد في «الفيوم وبني سويف والمنيا»، والقاهرة الكبري، وجنوب البحر الأحمر على فترات متقطعة، كما تتعرض مدن محافظة جنوب سيناء لسقوط أمطار خفيفة تصل نسبتها 20%.

يشهد طقس الأسبوع الأول من شهر رمضان 2024 أجواء باردة بالإضافة إلى توقعات بسقوط أمطار غزيرة مع الخمسة أيام الأولى قبل أن تنتهي نوة الحسوم ويعتدل الطقس بعد ذلك.

ورفعت المحافظات حالة الاستعداد لمواجهة أحوال الطقس غير المستقر بسبب نوة الحسوم، إذ قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن غرفة عمليات المحافظة تتابع مستجدات حالة الطقس على مدار الساعة، والتواصل المستمر مع مجالس المدن في الطور وطابا ونويبع وسانت كاترين وشرم الشيخ ودهب، كما أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، ضرورة رفع حالة الطوارئ ومتابعة مركز السيطرة الوطني والتغيرات المناخية والتعامل السريع بالتنسيق بين المركز والمحافظة ومراكز المدن والرد على شكاوى المواطنين والتعامل معها.

وسوف نرصد لكم حالة الطقس خلال نوة الحسوم وأهم المعلومات عنها، التي جاءت كالتالي:

وتشهد حالة الطقس خلال أيام نوة "الحسوم"، حالة من التقلبات الجوية العنيفة، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، إذ يتميز طقس الحسوم بعدة مميزات، منها:-

- تتميز برياح جنوبية غربية ممطرة غالبا

- تهب في شكل رياح جنوبية غربية وأمطار غزيرة

- تستمر لمدة أسبوع كامل

- سميت بهذا الاسم لشدتها حيث يصاحبها برق ورعد وأمطار

- خلالها موج البحر يرتفع وتتوقف رحلات الصيد وأحيانا الملاحة البحرية أيضا.

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