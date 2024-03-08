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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استقرار الأحوال الجوية على كافة الأنحاء| الطقس اليوم

الطقس في مصر
الطقس في مصر

يشهد حالة الطقس اليوم، الجمعة، استقرارا فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، وسط وجود فرص لسقوط أمطار الخفيفة غير مؤثرة على مناطق متفرقة من البلاد.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم، يكون دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ويكون مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

ويكون الطقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد الطقس فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، على مختلف الأنحاء، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 للعظمى والصغرى 15 درجة
السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 12 درجة
جنوب سيناء 26 للعظمى والصغرى 17 درجة
شمال الصعيد 24 للعظمى والصغرى 10 درجات
جنوب الصعيد 29 للعظمى والصغرى 16 درجة

الطقس الطقس اليوم هيئة الأرصاد درجات الحرارة

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