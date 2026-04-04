الزمالك يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة المصري في الدوري

كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن قرار الجهاز الفني لنادي الزمالك بشأن الأنجولي شيكو بانزا قبل مواجهة المصري البورسعيدي في الدوري.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تأكد غياب شيكو بانزا عن الزمالك أمام المصري".

موعد مباراة الزمالك والقنوات الناقلة

من المقرر أن تقام مباراة الزمالك مع المصرى يوم الأحد المقبل، الموافق 5 أبريل، باستاد برج العرب بالإسكندرية، وتنقل قناة أون سبورت اللقاء، مع استوديو تحليلى للمباراة.

الزمالك يستعد للمصري البورسعيدي

ويستعد الزمالك للمباراة حيث يواصل تدريباته اليومية استعدادًا للمواجهة وسط حالة من الجدية والتركيز داخل صفوف الفريق أملاً في تحقيق انطلاقة قوية خلال المرحلة المقبلة.