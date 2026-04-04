العميد حسين محبي متحدثا رسميا باسم الحرس الثوري الإيراني

أفادت وكالة تسنيم، يوم السبت بتعيين العميد حسين محبي مسؤولاً للعلاقات العامة والمتحدث الرسمي باسم الحرس الثوري الإيراني.

ويأتي تعيين محبي، خلفا للعميد علي محمد نائيني، الذي اغتيل بغارة أمريكية إسرائيلية.

وأصدر الحرس الثوري الإيراني، بيانا “تهنئة وتعزية بمناسبة استشهاد نائب مدير العلاقات العامة والناطق باسم الحرس”.

وقال: " نقدم التهنئة والتعزية باستشهاد المجاهد البارز في مجال الثقافة والإعلام، العميد "علي محمد نائيني"، نائب مدير العلاقات العامة والناطق باسم حرس الثورة الإسلامية، الذي ارتقى شهيدًا في الجريمة الناجمة عن الهجوم الإرهابي الجبان للأمريكيين والصهاينة فجر آخر أيام شهر رمضان المبارك.

وأضاف "نتقدم بذلك إلى مقام قائد الثورة الإسلامية المعظم، وإلى أسرة الشهيد المعزّزة، وجميع قادة وحراس الثورة الإسلامية الأفذاذ، وأهل الإعلام، وكذلك إلى الشعب المستشهد في منطقة كاشان".