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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عاجل.. البحوث الفلكية تكشف عن موعد بداية رمضان في الدول العربية

هلال رمضان
هلال رمضان

بدأ سكان العالم الاسلامي والشعب المصري بصفة خاصة في البحث عن مشاهدة رؤية هلال رمضان مباشر الآن، إذ تتحرى معظم الدول العربية هلال شهر رمضان بعد قليل اليوم الأحد 10 مارس، ومن ضمن البلاد التي تستطلع هلال شهر الصيام مصر والمملكة العربية السعودية.

رؤية هلال رمضان

وتحري رؤية هلال رمضان من الأمور التي تشغل بال المسلمين دائماً، وترتبط بالعديد من التقاليد ودائمآ ما كانت مصر تحتفل بذلك اليوم بشكل كبير حيث أن مفتاح صوم الشهر الكريم، ومعرفة إذا ما كانوا سوف يبدوأ في صلاة التراويح أم انها سوف تأجل لليوم التالي، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرُؤيتِهِ، وأفطِروا لرؤيتِهِ، وانسُكوا لها، فإن غُمَّ عليكُم، فأكمِلوا ثلاثينَ، فإن شَهِد شاهدانِ؛ فصوموا وأفطِروا".

وقال الدكتور طه رابح، القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها المعهد فأن هلال شهر رمضان لعام 1445، يولد اليوم و غرة شهر رمضان المعظم 1445 هـ فلكياً غدآ الإثنين 11 مارس 2024 .

وأضاف الدكتور طه رابح القائم بإعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنه طبقاً للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد برئاسة  الدكتور ياسر عبد الهادي بأن هلال شهر رمضان لعام 1445، وسوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:02 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من شعبان 1445 الموافق 10 مارس 2023 وذلك هو (يوم الرؤية).

مواعيد رمضان في الدول العربية

وتابع طه رابح: ويبقى الهلال الجديد لمدة 12 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية في مكة المكرمة وفي القاهرة 14دقيقة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 13 - 15 دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 4 - 22 دقيقة.

وواصل رابح: وبذلك تكون غرة شهر رمضان المعظم 1445 هـ فلكياً يوم الإثنين 11 مارس 2024 .

وعلى جانب آخر دعت المحكمة العليا السعودية، اليوم الاثنين، المواطنين والمقيمين إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء يوم الأحد الموافق 10 مارس المقبل.

ووفقا لوكالة "رويترز"، ذكرت المحكمة السعودية، في بيان، أنها "تدعو عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء الأحد الموافق 10\3\2024، حسب تقويم أم القرى".

وطالبت المحكمة كل من يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير، بإبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز.

وتأمل المحكمة "ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين".

وتتأثر رؤية الهلال بأمور عدّة، منها العوامل المناخية والجغرافية والفلكية؛ مثل فترة المكث، وعمر الهلال، وارتفاعه عن الأفق وقت غروب الشمس.

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