مواصفات شحن مميزة.. تسريب جديدة لهاتف OnePlus Nord 5

تسريبات جديدة تكشف عن مواصفات الشحن المميزة لهاتف OnePlus Nord 5 والتي أكدت أنه بإمكان الهاتف بالفعل القيام بالشحن بما يصل إلى 11 فولت (V) و 9.1 أمبير (A) وذلك باستخدام أحد وحدات الطاقة" VCBAOBCH

على الجانلب الآخر وفقا لموقع “ digitaltrends ”قد ينجح هاتف OnePlus Nord 5 ضمن فئة الهواتف ,التي يبدأ سعرها من" 449 يورو" أي ما يعادل “491 دولارًا أمريكيًا” وذلك في السوق المستهدف في أوروبا.

وقد يحتوي الهاتف أيضا وفقا للتسريبات على شحن سلكي وذلك بقوة 100 واط.

ذلك بالإضافة إلى أنه قد تم رصد شهادة 3C والتي تسجل رقم طراز الجهاز؛ أو رقم إصداره النظري وذلك للسوق الصينية Ace 3V.



بالإضافة إلى ذلك، يبدو الآن أن السعة النموذجية المزعومة للجهاز وهي" 2×2,680mAh 3V “قد تم الآن السماح لها بالقيام باستخدام معيار الشحن السريع العالمي وهو “UFCS” والذي قد يساعدها على القيام بالمنافسة في الصين وذلك قبل القيام بإعادة علامتها التجارية المحتملة باسم” Nord 5 " وذلك للسوق الدولية.