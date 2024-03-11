حسابات مجانية| البنوك تزف مفاجأة سارة للعملاء.. تفاصيل بيان عاجل

بدأت البنوك العاملة في السوق المصرفي المحلي، الأحد، بالسماح لجميع المواطنين بفتح الحسابات بشكل مجاني وبدون حد أدنى، وذلك سيستمر حتى يوم 31 مارس الجاري، ويأتي ذلك بمناسبة فعاليات اليوم العالمي للمرأة، من أجل أن تكون الفعالية الأولى المخصصة للشمول المالي التي تنظمها بنوك مصر خلال عام 2024.

فتح حسابات للعملاء بدون مصاريف

وكانت قد زفت البنوك مفاجأة سارة للعملاء، حيث حدد البنك المركزي المصري مجموعة من الأنشطة المقترحة التي من المقرر أن يمكن تنفيذها خلال المناسبات الخاصة بالشمول المالي، والتى جاءت منها السماح للبنوك العاملة بالسوق المصرفي، بالتواجد في خارج جميع فروعها وأن تقوم بعرض المنتجات المصرفية الملائمة للأفراد، على أن يتم الإحاطة بقطاع الشئون المصرفية في البنك المركزي المصري بتلك الأماكن الخاصة بتواجدها.

وجاءت تأكيدات من قبل البنك المركزي فى التعليمات السابقة على ضرورة أن يتم فتح حسابات مصرفية للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى.

ومن المقرر ان يتم إصدار كافة أنواع البطاقات المدفوعة مقدماً أو البطاقات المدينة لجميع العملاء وأن يتم تنفيذ عمليات تشجيعهم على أن يقوموا بتفعيلها واستخدامها فى المعاملات الخاصة بـ الشراء.

وقد شملت القائمة الخاصة بفعاليات الشمول المالي التي من المقرر أن يحتفل بها البنوك المصرفية المصرفية في كل سنة، على الأتي : سيتم الاحتفال بـ المرأة من بداية يوم 8 إلى 31 من شهر مارس بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة.

فعاليات الشمول المالي 2024

وأما عن الفعالية الثانية، فهي التي ستكون في اليوم العربى للشمول المالي من بداية يوم 1 وتستمر إلى 30 من شهر إبريل، والفعالية الثالثة، ستكون بمناسبة الاحتفالية بيوم الشباب من بداية يوم 1 والتى من المقرر أن تستمر إلى يوم 15 من شهر أغسطس، وذلك سيكون بمناسبة اليوم العالمى للشباب.

كما شملت احتفالات العام: الاحتفالية بيوم الفلاح والذي من المقرر أن يكون في يوم 1 ويستمر إلى 15 من شهر سبتمبر، ويأتي ذلك بمناسبة عيد الفلاح، واحتفالية الإدخار و المفترض إقامتها من يوم 15 وتستمر إلى 31 من شهر أكتوبر بمناسبة الأسبوع العالمي للشمول المالى.

يوم الفلاح

وسيكون هناك اليوم العالمى للادخار، وبالإضافة إلى احتفالية الأشخاص ذوي الهمم، والتى من المقرر أن تبدأ من 1 وتستمر إلى 15 من شهر ديسمبر، والتى ستكون بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم في مصر.

كما تقوم البنوك المصرية بفتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدني للحساب، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدمة، والبطاقات المدينة للعملاء وتشجيعهم على تفعيلها واستخدامها في معاملات الشراء، وتشجيع عملاء المحافظ الإلكترونية على تفعيل محافظهم واستخدامها.

ويشرف البنك المركزي المصري، على فعاليات الشمول المالي والتي تتضمن أيضًا السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها والترويج لمنتجاتها خلال تلك الفعاليات بهدف الوصول إلى المناطق النائية والمهمشة التي تبعد عن المراكز الرئيسية والتي يقل فيها تواجد مقدمي الخدمات المالية المصرفية.

اليوم العالمي لذوي الهمم في مصر

وأصدر البنك المركزي المصري، العديد من التعليمات الرقابية لتذليل العقبات أمام كافة فئات المجتمع للحصول على خدمات مالية تناسب احتياجاتهم مثل السماح بفتح حسابات للشباب من سن 16 سنة، بالإضافة إلى التيسير على العملاء أصحاب الحرف والأعمال اليدوية بفتح حسابات لهم تحت مسمى "حساب نشاط اقتصادي" بموجب بطاقة الرقم القومي فقط، وكذلك فتح "حساب شمول مالي للمواطنين" بموجب بطاقة الرقم القومي فقط.

وساهمت فعاليات الشمول المالي التي أقرها البنك المركزي المصري، ويبلغ عددها 6 فعاليات – تُنظم على مدار العام بالتزامن مع مناسبات عالمية - في الوصول إلى المناطق النائية والمهمشة والتواصل مع المواطنين، حيث يتاح خلالها للبنوك التواجد خارج فروعها، ويُسمح بفتح حسابات بدون مصاريف وبدون حد أدنى لرصيد الحساب، وتحفيز المواطنين على استخدام المنتجات المالية المختلفة، وكذلك تقديم التثقيف المالي للمواطنين.