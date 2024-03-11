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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قبل ما تنزل من بيتك.. اعرف مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان 2024

صدى البلد

يبحث الكثير من المواطنين عن مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان المبارك 2024م، لقضاء خدماتهم المالية وغيرها . 

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وحددت الحكومة  مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان 2024 حيث تقوم الحكومة بتقليل عدد ساعات العمل في شهر رمضان بالنسبة للموظفين، والبنوك، والبريد، وكافة المصالح الحكومية خلال شهر رمضان لتخفيف عبء العمل عن المواطنين أثناء الصيام وتوفير سبل الراحة لهم.

 

وارتفعت معدلات البحث فى محرك البحث جوجل عن مواعيد عمل البنوك في رمضان 2024، وهذا بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ارتفعت معدلات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المواطنين والموظفين عن مواعيد عمل البنوك في رمضان 2024، 

مواعيد عمل البنوك في رمضان 2024

ثم الإعلان من قبل البنك المركزي المصري عن مواعيد عمل البنوك في رمضان خلال شهر رمضان المبارك 2024، وتكون مواعيد العمل على مدار الأسبوع فيما عدا الإجازات الرسمية على وهما يومي الجمعة والسبت عطلة رسمية من كل أسبوع ويمتنع فيه الموظفين عن العمل.

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مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان 2024

أعلن البنك المركزي المصري، عن عدد ساعات العمل المقرر تطبيقها على مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان المبارك، على أن تكون فترة العمل 4 ساعات فقط في اليوم لاستقبال المواطنين، حيث يبدأ العمل في تمام الساعة 9:30 صباحًا وينتهي في تمام الساعة 1:30 ظهرا، أما الموظفين فتبدأ ساعات عملهم من الساعة التاسعة صباحًا وحتي الساعة الثانية ظهرا، على أن تكون عدد ساعات العمل 5 ساعات فقط للموظفين خلال شهر رمضان 2024 .

مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان المبارك 2024م مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان 2024

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