فرحة كبيرة.. تعرف على أسعار فوانيس رمضان بالأقصر

“وحوي يا وحوي ، رمضان جانا ” بهذه الأغانى تستقبل الاطفال فرحتهم بقدوم شهر رمضان الكريم بالأقصر وفى ايدى كل طفل فانوس رمضان.

فلا يخلو أى منزل بمحافظة الأقصر من وضع فانوس رمضان منزله ، كما تشاهد

فوانيس فى ايدى الأطفال فى الشوارع .

وعن معرفة اسعار فوانيس رمضان هذا العام يقول “ احمد عبد الموجود ” أحد أصحاب محلات بيع الفوانيس ، أن اسعار فوانيس رمضان هذا العام ارتفعت كثيرا عن العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار خامات تصنيع الفانوس ، وعن اسعار الفوانيس حيث وصل سعر الفانوس من خامة البلاستيك القوى الصغير إلى 45 جنية و سعر فانوس الخشب الصغير ب30 جنية ، وسعر الفانوس متوسط الحجم الخشب ب 90 جنية وسعر فانوس الخشب الكبير بسعر 300 جنية وسعر الفانوس المضيء الكبير الخشب ب 500 جنية ، وبلغ أسعار فوانيس الخيامية ما بين مبلغ 100 و300 جنيه .

وقدم موقع صدى البلد “ بثا مباشرا ” لأسعار فوانيس رمضان بمحافظة الأقصر .

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