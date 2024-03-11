العملة العربية الأكثر طلبا.. سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الإثنين

نشر موقع "صدى البلد" أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الإثنين 11 مارس 2024 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة في مصر، وتعد العملة السعودية أكثر العملات العربية طلبًا في البلاد خاصة في موسم الحج ومواسم العمرة.

أسعار صرف الريال السعودي اليوم الإثنين

سجلت أسعار صرف الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الاثنين في البنوك كالتالي:

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري تعاملات اليوم الاثنين في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 13.18جنيه للشراء و13.21 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في بنوك( HSBC، المصري لتنمية الصادرات) نحو 13.17جنيه للشراء و13.20 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في بنك الإسكندرية نحو 13.15جنيه للشراء و13.20 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم في بنوك(مصر، الأهلي المتحد) نحو 13.10جنيه للشراء و13.13 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في البنك المركزي المصري نحو 13.09جنيه للشراء و13.12 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في بنوك (الأهلي الكويتي،المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري) نحو 13.09جنيه للشراء و13.12 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك فيصل الإسلامي نحو 13.08جنيه للشراء و13.12 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم في بنك الاستثمار العربي نحو 13.06جنيه للشراء و13.12 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك ميد بنك نحو 13.04جنيه للشراء و13.12 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (التجاري الدولي CIB، قناة السويس) نحو 13.04جنيه للشراء و13.13 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك البركة نحو 13.03جنيه للشراء و13.12 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك كريدي اجريكول نحو 13 جنيه للشراء و13.11 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك قطر الوطني نحو 12.96جنيه للشراء و 13.12 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك التنمية الصناعية نحو 12.93جنيه للشراء و13.09 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك أبوظبي التجاري نحو 12.77جنيه للشراء و 13.13جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك العقاري المصري العربي نحو 12.75جنيه للشراء و 13.12جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في المصرف المتحد نحو 12.65جنيه للشراء و 13.11جنيه للبيع.

أفضل سعر لشراء الريال السعودي

سجل بنك مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم الإثنين بنحو 13.18جنيه.