عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

العملة العربية الأكثر طلبا.. سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الإثنين

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي في مصر

نشر موقع "صدى البلد" أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الإثنين 11 مارس 2024 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة في مصر، وتعد العملة السعودية أكثر العملات العربية طلبًا في البلاد خاصة في موسم الحج ومواسم العمرة.

أسعار صرف الريال السعودي اليوم الإثنين

سجلت أسعار صرف الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الاثنين في البنوك كالتالي:

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري تعاملات اليوم الاثنين في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 13.18جنيه للشراء و13.21 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في بنوك( HSBC، المصري لتنمية الصادرات) نحو 13.17جنيه للشراء و13.20 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في بنك الإسكندرية نحو 13.15جنيه للشراء و13.20 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم في بنوك(مصر، الأهلي المتحد) نحو 13.10جنيه للشراء و13.13 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في البنك المركزي المصري نحو 13.09جنيه للشراء و13.12 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في بنوك (الأهلي الكويتي،المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري) نحو 13.09جنيه للشراء و13.12 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك فيصل الإسلامي نحو 13.08جنيه للشراء و13.12 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم في بنك الاستثمار العربي نحو 13.06جنيه للشراء و13.12 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك ميد بنك نحو 13.04جنيه للشراء و13.12 جنيه للبيع.

 

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (التجاري الدولي CIB، قناة السويس) نحو 13.04جنيه للشراء و13.13 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك البركة نحو 13.03جنيه للشراء و13.12 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك كريدي اجريكول نحو 13 جنيه للشراء و13.11 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك قطر الوطني نحو 12.96جنيه للشراء و 13.12 جنيه للبيع.

 

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك التنمية الصناعية نحو 12.93جنيه للشراء و13.09 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك أبوظبي التجاري نحو 12.77جنيه للشراء و 13.13جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك العقاري المصري العربي  نحو 12.75جنيه للشراء و 13.12جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في المصرف المتحد نحو 12.65جنيه للشراء و 13.11جنيه للبيع.

 

أفضل سعر لشراء الريال السعودي

سجل بنك مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم الإثنين بنحو 13.18جنيه.

الريال السعودى الجنيه المصري مصرف أبوظبي الإسلامي البنك المركزي المصري اليوم الأثنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غياب محمد رمضان عن مسلسلات رمضان 2024 وظهوره في عمل آخر

بداية غير موفقة.. نجيب ساويرس يعلق على تصريحات إبراهيم حسن بشأن صلاح

معجزة ربانية تحدث في أول ليلة من رمضان.. 5 عجائب اغتنموها

مدبولي يصلي في "الوادي المقدس طوى".. هنا تجلى الله تعالى لسيدنا موسى

دعاء شهر رمضان .. ردده يوميا يأتيك الخير من حيث لا تحتسب

أذان الفجر ومواقيت الصلاة أول يوم رمضان 2024 في القاهرة والإسكندرية وبعض المحافظات

شجرة العليقة.. رمز تجلي الله وتكليف سيدنا موسى في طور سيناء

إشارة مسيئة| شيكابالا يعكر صفو الأهلي والزمالك.. وهذه حقيقة العقوبة القاسية

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة أول يوم رمضان 2024.. اعرف موعد أذان المغرب بمحافظات مصر

حدث ليلا| الطقس في رمضان.. الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة.. بابا الفاتيكان يهنئ المسلمين حول العالم بالشهر الكريم.. بداية غير موفقة.. نجيب ساويرس يعلق على تصريحات إبراهيم حسن بشأن محمد صلاح

بلاش تخفيف الملابس.. الأرصاد تحذر من انخفاض في الطقس بدءا من الغد

350 هدفا و60 غارة جوية.. القوات الروسية تشن هجمات قوية على أفدييفكا

العملة العربية الأكثر طلبا.. سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الإثنين

حدث في 1 رمضان| نزول صحف إبراهيم.. ووفاة السيدة خديجة.. وبدء فتح الأندلس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان ضيق.. ابنة ماجد المصري تبرز أنوثتها بإطلالة جريئة

صدفة غريبة تمنع إطلاقه.. 3 روايات مختلفة تكشف مراحل ظهور مدفع رمضان

أوف شولدر.. هند صبري تستعرض جمالها بإطلالة ناعمة

جيجي والسلطان.. أشهر افتكاسات حلويات رمضان 2024| هتجرب إيه؟

فيديو

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

دراما رمضان 2024| ماجد المصري يروج لتتر مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»

حركات مسيئة.. تطورات أزمة شيكابالا مع جمهور الأهلي

نوبو العالمي.. ممثل أمريكي يعلن افتتاح مطعمه الجديد في رأس الحكمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ