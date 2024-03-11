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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد قرار الحكومة الأخير.. عقوبات رادعة لسارقي التيار الكهربائي وفقا للقانون

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

قرر مجلس الوزراء وقف خطة  تخفيف الأحمال طوال شهر رمضان ، تلك الخطة  التى تنتهجها الدولة منذ عدة اشهر لتوفير الاستهلاك.

 

و تأتي ملاحقة سارقى التيار الكهربائى بهدف زينة رمضان على رأس أولويات شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية لخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء، والحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك .

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مفاجأة حكومية سارة عن تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان.. تفاصيل

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أخبار التوك شو|بكري ينفي شائعات بيع مصنع سكر لمستثمر إسرائيلى..متحدث الحكومة يفجر مفاجأة عن تخفيف أحمال الكهرباء بعد رمضان 2024


ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.


2- فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


3- تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

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