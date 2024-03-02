مفاجأة حكومية سارة عن تخفيف أحمال الكهرباء.. تفاصيل في رمضان

تزداد التساؤلات هذه الايام حول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في شهر رمضان الذي من المقرر ان يكون يوم الاثنين 11 مارس، ومن المتوقع أن تكون عدة شهر الصيام لهذا العام 30 يومًا.

خطة تخفيف أحمال في رمضان

وافق مجلس الوزراء على وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان، تيسيراً على المواطنين.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه يوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مشيراً إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حالياً أيضاً على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.

وفي نهاية النقاشات بشأن الصفقة توجه الوزراء بالشكر لرئيس مجلس الوزراء ولفريق العمل من القانونيين والفنيين والماليين الذين قاموا بإنهاء التفاوض فى هذه الصفقة المهمة.

ماذا بعد شهر رمضان ؟

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إعادة تخفيف الأحمال الكهربائية، بعد نهاية شهر رمضان.

وذلك إثر سؤال من الإعلامي عمرو أديب، حول سبب تخفيف الأحمال الكهربائية: "إحنا جالنا 10 مليار دولار ليه هنرجع تخفيف الأحمال بعد شهر رمضان تاني".

وقال الحمصاني: إن الدولة ستدير هذه الأموال بالطريقة المثلى وهناك عدد من الأولويات ومنها الكهرباء، ولكن سيتم إعادة تخفيف الأحمال مرة أخرى بعد انتهاء شهر رمضان.

وقال الحمصاني، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إن الحكومة حريصة أن تصل لمرحلة انتهاء تخفيف الأحمال الكهربائية.

وأكد الحمصاني أن هناك استهلاك متزايد على الكهرباء في ظل تنفيذ عدد من المشروعات القومية، فضلا على أن الوقود الذي يستخدم في تشغيل محطات الكهرباء يتم استيراده من الخارج.

تخفيف الأحمال

يشار إلى أنّه قد تم تطبيق خطة تخفيف أحمال الكهرباء في شهر يوليو الماضي، وشملت قطع التيار الكهربائي لمدة ساعة واحدة في اليوم، وذلك لترشيد استهلاك الطاقة.

وتأتي خطة تخفيف الأحمال في ظل ازدياد الطلب على الطاقة في مصر، خاصةً خلال فصل الصيف، حيث تُواجه مصر تحديات كبيرة في توفير احتياجاتها من الطاقة.

وتسعى الحكومة المصرية إلى تنفيذ العديد من المشاريع لزيادة الطاقة الإنتاجية من الكهرباء، وتحسين كفاءة شبكة الكهرباء.

وتعمل مصر على استمرار خطة التخفيف في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالميا تزامنا مع تراجع إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات الجديدة والمتجددة.