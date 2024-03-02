أخبار التوك شو|بكري ينفي شائعات بيع مصنع سكر لمستثمر إسرائيلى..متحدث الحكومة يفجر مفاجأة عن تخفيف أحمال الكهرباء بعد رمضان 2024

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

متحدث الحكومة يفجر مفاجأة عن تخفيف أحمال الكهرباء بعد رمضان 2024

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة حريصة على الوصول إلى مرحلة ننهي فيها تخفيف الأحمال نهائيا.



"عقار مصر" يوضح تفاصيل مشروع سكن لكل المصريين بالقاهرة الجديدة

تحدث محمد العامودي مدير مشروع سكن لكل المصريين بالقاهرة الجديدة عن اخر تفاصيل المشروع ونسب الانجاز وموعد التسليم.



لجان إلكترونية ممنهجة.. بكري ينفي شائعات بيع مصنع سكر لمستثمر إسرائيلى

قال الإعلامى مصطفى بكري أن الجماعات المتطرفة لن تنجح في ضرب الثقة بين مصر وجيشها وقائدها، معقبا:"نقف قلبا وقالبا مع جيشنا للحفاظ على الكيان الوطني".



كرم جبر: مصر الوحيدة التي نجت من الربيع العربي

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: “ لولا وقوف الأشقاء العرب بجانب مصر لكانت انهارت.. ومصر الوحيدة التي نجت من الربيع العربي”.



رئيسة وزراء إيطاليا: حل الدولتين أساس استقرار المنطقة.. فيديو

أكدت رئيسة وزراء إيطاليا، جيورجيا ميلوني، أن حل الدولتين هو الحل الوحيد المستدام.



شيخ الصحفيين يكشف لأول مرة: عملت مذيعا في بداية حياتى الإعلامية

قال محمد عبد الجواد منصور شيخ الصحفيين، إنه بعد التخرج عمل مدرسا في مدرسة أهلية بالقاهرة ولم يكن ينتوي أبدا الاستقرار بالقاهرة.





بقالنا شهر .. نقيب الموسيقيين ينفعل على الهواء بشأن أزمة حلمي بكر

علق الفنان مصطفي كامل، نقيب الموسيقيين، على خبر وفاة الموسيقار حلمي بكر بعد صراع مع المرض، منفعلا: “بقالنا شهر ننادي الرجل يجيلينا المستشفى.

الرئيس السيسي يوجه بتوفير العلاج اللازم لطفل فلسطيني يعاني من السرطان

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجع بتوفير العلاج اللازم للطفل الفلسطيني محمد أنور الذي يعاني من السرطان.



تنمر وابتزاز.. مصطفى بكري يكشف آخر تفاصيل وفاة طالبة العريش

قال الإعلامي مصطفى بكري، أن وفاة نيرة صلاح، الطالبة بجامعة العريش، جرس إنذار للمجتمع، جرس أخير لكي نفيق ونربي أبناءنا بصورة جيدة.



مصادر مطلعة لـ«القاهرة الإخبارية»: التجهيز لإسقاط مساعدات إنسانية جوية عبر طائرة مصرية بمخيم جباليا شمال غزة

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، نقلا عن مصادر مطلعة، بأنه سيتم إجراء إسقاط مساعدات إنسانية جوية عبر طائرة مصرية بمنطقة مخيم جباليا شمال قطاع غزة، لحمولة 6.7 طن.



الهلال الأحمر الفلسطيني يطالب بمستشفيات ميدانية.. فيديو

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أنّ الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف الأحياء السكنية، مضيفًا: «وطواقمنا تحاول تقديم الإسعافات الطبية قدر الإمكان»، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

