متحدث الحكومة يفجر مفاجأة عن تخفيف أحمال الكهرباء بعد رمضان 2024

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة حريصة على الوصول إلى مرحلة ننهي فيها تخفيف الأحمال نهائيا.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن التوسع العمراني والاستهلاك المتزايد عوامل مهمة في تحقيق هذا الأمر، متابعا أن علينا الانتباه إلى أن الاحتياجات متزايدة للدولة المصرية.

وتابع المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الإدارة المثلة تتطلب وضع آليات وتخفيف الأحمال أهم هذه الأولويات، ونعمل من أجل توفير الوقود والموارد اللازمة لنقل لمرحلة وقف تخفيف الأحمال، وحاليا سنعود مرة آخرى لتخفيف الأحمال في شهر رمضان المقبل 2024.