قرار الحكومة بتدوين الأسعار على 7 سلع استراتيجية.. متحدث الوزراء يفجر مفاجأة

كشف السفير محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل تطبيق قرار الحكومة بكتابة أسعار سبع سلع أساسية، مشيرا إلى أن هذا القرار دخل حيز التنفيذ.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الجمعة، أن هذه السلع تشمل: زيت الخليط، ومنتجات الألبان، والسكر، والأرز، والمكرونة، والفول، والجبن الأبيض، حيز التنفيذ ابتداءً من الأول من مارس الجارى.

وتابع محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، انه يتضمن قرار مجلس الوزراء إلزام كل أصحاب المحال والسلاسل التجارية بوضع الأسعار على السلع، أو مكان عرضها، فى إطار مواجهة جشع التجار، وضمان وصول السلع إلى المستهلكين بأسعارها الفعلية.



