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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تنمر وابتزاز.. مصطفى بكرى يكشف آخر تفاصيل وفاة طالبة العريش

الطالبة نيرة صلاح
الطالبة نيرة صلاح

قال الإعلامي مصطفى بكري، أن وفاة نيرة صلاح، الطالبة بجامعة العريش، جرس إنذار للمجتمع، جرس أخير لكي نفيق ونربي أبناءنا بصورة جيدة.

وأضاف مصطفى بكري، خلال  برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن تفاصيل جريمة نيرة صلاح، بسبب تنمر وابتزاز تعرضت له من قبل بعض زملائها في السكن الجامعي بنشر صور خاصة التقطت لها خلسة وهي صور خادشة.

وتابع مصطفى بكري: تعرضت الطالبة نيرة صلاح التي تبلغ من العمر 18 عاما للتنمر والابتزاز من قبل زميل وزميلة لها في الجامعة، ولم تتمكن من منع ذلك الابتزاز الذي تم ممارستة عليها".

وزارة الداخلية

وأكمل مصطفى بكري: «انتهت وزارة الداخلية من فحص موقف الطالبة شروق أحمد، ومشرفة المدينة الجامعية، وأحد أصدقاء الطالبة المنتحرة  تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة لكشف ملابسات واقعة انتحارها، وتم وقف والد الطالبة شروق،وهو ضابط شرطة لحين الانتهاء من التحقيقات».  

“صدى البلد” ابتزاز الإعلامي مصطفى بكري التحقيقات الطالبة نيرة النيابة العامة

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