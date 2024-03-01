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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بقالنا شهر .. نقيب الموسيقيين ينفعل على الهواء بشأن أزمة حلمي بكر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

علق الفنان مصطفي كامل، نقيب الموسيقيين، على خبر وفاة الموسيقار حلمي بكر بعد صراع مع المرض، منفعلا: “بقالنا شهر ننادي الرجل يجيلينا المستشفي”.

وأضاف الفنان مصطفي كامل، نقيب الموسيقيين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مانشيت" المذاع عبر فضائية “cbc”: “احنا بقالنا شهر بنطالب بظهور الموسيقار حلمي بكر عشان نقدر نساعده.. وحتي أول أمس بقول لأبنه أنزل أنا قلبي حاسس أن فيه حاجة هتحصل لأبوك وأنت الوحيد القادر على أنك تأخذه من هذا المكان”.

وتابع الفنان مصطفي كامل، نقيب الموسيقيين: “أسرته هي اللي تشوف موضوع أنه كان مختطف أم لا.. وكنا مستعدين لمساعدته.. وفى الأخر يقولولنا أنه فى فترة نقاهة وحسبي الله ونعم الوكيل وهو مثل أبي وصديق عمري وأستاذي”.

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