اقتراحات برلمانية حاسمة لإغلاق الباب الخلفي للاقتصاد غير الرسمي عبر الإنترنت
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
تصعيد بلا سقف .. أمل الحناوي تكشف لماذا ترى إيران الحرب «معركة بقاء»

أكدت الإعلامية أمل الحناوي أن التصعيد العسكري الذي تشنه الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران لم يعد مجرد عملية عسكرية تقليدية، بل تحول من وجهة نظر طهران إلى «حرب وجود»، وهي أخطر أنواع الصراعات التي ترتبط ببقاء الدولة ونظامها، وليس فقط بنتائج ميدانية مؤقتة.

استمرار إيران في المواجهة

وأوضحت الحناوي، خلال تقديمها برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن استمرار إيران في المواجهة يعكس تراجع فرص الحلول الدبلوماسية، مشيرة إلى أن فجوة الثقة العميقة بين طهران وواشنطن أصبحت العائق الأكبر أمام أي مفاوضات محتملة أو حتى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأضافت أن القيادة الإيرانية تتعامل مع استمرار العمليات العسكرية باعتباره عنصر قوة، يمنحها أفضلية على طاولة التفاوض مستقبلاً، ويجنبها الظهور بموقف الطرف الضعيف، وهو ما يفسر تمسكها بالتصعيد رغم الضغوط الدولية المتزايدة.

النقطة الأكثر حساسية

كما لفتت إلى أن مضيق هرمز يظل النقطة الأكثر حساسية في هذا الصراع، موضحة أن تعطّل حركة الملاحة فيه بشكل شبه كامل منذ اندلاع المواجهات تسبب في تراجع كبير بحجم المرور البحري، ما جعله ملفًا دوليًا ملحًا لا يقل أهمية عن الأزمة المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، نظرًا لتأثيره المباشر على استقرار أسواق الطاقة العالمية.

https://www.youtube.com/live/G0JuCygkBkA?si=qBJffUCbpqiLpgWI

وزارة الأوقاف: يقظة الضمير الإنساني تبدأ من حماية الأطفال وصون حقوقهم

٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

