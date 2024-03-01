ماكنش قادر يتحرك.. كيف تحمي نفسك من مرض حلمي بكر

تسبب خبر وفاة حلمى بكر حالة كبيرة من الحزن فى الوسط الفني وبين جمهوره عن عمر 86 عاما.

وكان سبب وفاة حلمى بكر هو معاناته من عدة أمراض متنوعة ويحدث هذا عادة مع كبارلسن فيما يعرف بـ أمراض الشيخوخة.

وتتسبب مشاكل الشيخوخة فى معاناة الإنسان من متاعب عديدة وأعراض قاسية وشديدة فى أكثر من عضو فى الجسم وهو ما حدث مع الفنان الراحل حلمى بكر.

عانى حلمي بكر خلال الأشهر الأخيرة من ازمات صحية متعددة ادت لدخوله المستشفى من بينها الكلى و مشاكل البروستاتا والقلب والضغط واحتباس السوائل في الجسم والتى جعلته طريح الفراش.

وبعد وفاة حلمى بكر نعرض لكم طرق الوقاية من الأمراض العديدة التى تصيب البشر عند التقدم فى العمر وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ drugs”

لا تدخن

يساهم التدخين في الإصابة بأمراض القلب وهشاشة العظام والسكتة الدماغية، كما أنه يزيد من خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان، ويبدو أن التدخين يجعل ذاكرة الشخص أسوأ والخبر السار هو أن الأشخاص الذين أقلعوا عن التدخين يمكنهم إصلاح بعض، إن لم يكن كل، الأضرار الناجمة عن سنوات من التدخين.

الرياضة

النشاط البدني مفيد للجسم والعقل و تساعد التمارين الرياضية وحتى الأنشطة مثل البستنة أو التدبير المنزلي التي لا يعتبرها الناس تمرينًا رياضيًا في الحفاظ على صحة عظامك وقلبك ووزنك تحت السيطرة، وأظهرت الدراسات أن الأشخاص النشطين بدنيًا يقللون من خطر الإصابة بالخرف، ومن المرجح أن يظلوا نشطين عقليًا والبقاء نشيطًا عقليًا يساعد على تجنب فقدان الذاكرة.



نوعية الطعام

تناول نظامًا غذائيًا صحيًا غنيًا بالحبوب الكاملة والخضروات والفواكه، واستبدل الدهون الصحية الأحادية وغير المشبعة بالدهون المشبعة غير الصحية. مثل هذا النظام الغذائي يحميك من العديد من الأمراض، بما في ذلك الأمراض القاتلة الكبرى وأمراض القلب والسرطان والسكتة الدماغية.



الحفاظ على وزن صحي وشكل الجسم

مع تقدمنا ​​في السن، يتباطأ التمثيل الغذائي لدينا، مما يجعل حرق السعرات الحرارية أكثر صعوبة

لكن وزن الجسم الزائد يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والسكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان وشكل الجسم مهم أيضًا. الرجال والنساء الذين يحملون وزنًا أكبر حول بطنهم يكونون أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية مقارنة بأولئك الذين يحملون وزنًا إضافيًا حول الوركين.



تحدي عقلك

تشير بعض الأدلة إلى أن القراءة أو حل الكلمات المتقاطعة أو العزف على آلة موسيقية أو حتى المشاركة في محادثات مثيرة للتفكير يمكن أن تساعد في إبقاء عقلك حادًا.

القراءة



بناء شبكة اجتماعية قوية

مع تقدمك في السن، من المهم الحفاظ على علاقات وثيقة ومجزية مع العائلة والأصدقاء، وإنشاء اتصالات جديدة عندما يكون ذلك ممكنًا. تشير بعض الدراسات إلى أن الروابط الاجتماعية قد تساعد في تجنب الإصابة بالخرف وتبقيك حادًا عقليًا، وتشير دراسات أخرى إلى أن الروابط الاجتماعية القوية يمكن أن تساعدك على العيش لفترة أطول.



إرشادات الرعاية الوقائية.



استخدام الخيط، والفرشاة، وزيارة طبيب الأسنان بانتظام. قد يكون لسوء صحة الفم العديد من العواقب، بما في ذلك سوء التغذية، والألم غير الضروري، وربما حتى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.



ناقش مع طبيبك ما إذا كنت بحاجة إلى أي دواء ربما للتحكم في ارتفاع ضغط الدم، أو علاج هشاشة العظام، أو خفض نسبة الكوليسترول لمساعدتك على البقاء بصحة جيدة.