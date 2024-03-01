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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وفاة حلمي بكر.. التفاصيل الكاملة لمرضه

حلمى بكر
حلمى بكر

أثار خبر وفاة حلمي بكر حزن الوسط الفنى والجمهورحيث أعلنت أسرته خبر الرحيل منذ قليل وذلك بعد صراع شديد مع المرض.

وتعرض حلمي بكر خلال الأشهر الأخيرة لعدة ازمات صحية ادت لدخوله المستشفى من بينها مشاكل البروستاتا والكلى والقلب والضغط واحتباس السوائل في الجسم.

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وحدث صراع بين أبناءه وزوجته وتم اتهامها باختطافه في الشرقية لكن حلمى بكر نفى كل هذه الاتهامات وأنه ليس طفلا صغيرا ليتم اختطافه.

وعانى الراحل حلمى بكر من مجموعة من الأمراض التى تصيب الإنسان مع التقدم فى العمر خاصة إذا كان لديه استعداد لها.

حلمى بكر
حلمى بكر

وشرحت منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الرسمي كيفية حدوث امراض عديدة لكبار السن وهو ما يعرف بأمراض الشيخوخة  فهى تنتج عن تراكم مجموعة واسعة من الأضرار البسيطة فى الجسم  ويؤدي هذا إلى انخفاض تدريجي في القدرات البدنية والعقلية والنفسية وتزيد خطر الإصابة بالأمراض بل وتسبب الوفاة .

 

ووفقا لما جاء فى موقع “مايو كلينك” هناك مجموعة من العوامل تجعل الانسان اكثر عرضة لامراض الشيخوخة، وهى:
العمر: كلما تقدمت في العمر، زاد خطر إصابتك بأمراض الشيخوخة.
التاريخ العائلي: إذا كان لديك تاريخ عائلي من أمراض معينة، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بها.
نمط الحياة: يمكن أن تؤدي عوامل نمط الحياة غير الصحية، مثل التدخين وقلة النشاط البدني، إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض الشيخوخة.


الوقاية من أمراض الشيخوخة:

اتباع نظام غذائي صحي: تناول الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.
ممارسة الرياضة بانتظام: حاول الحصول على 150 دقيقة على الأقل من النشاط الهوائي المعتدل الشدة كل أسبوع.
الحفاظ على وزن صحي: تجنب السمنة أو زيادة الوزن.
الإقلاع عن التدخين: التدخين يزيد من خطر الإصابة بالعديد من أمراض الشيخوخة.
إجراء الفحوصات الطبية بانتظام: يمكن أن تساعد الفحوصات الطبية في الكشف المبكر عن الأمراض وعلاجها بشكل فعال.

 أمراض الشيخوخة:

أمراض القلب: تصبح أمراض القلب أكثر شيوعًا مع تقدمنا ​​في العمر، خاصة بعد سن 65 عامًا. تشمل أمراض القلب الشائعة:
ارتفاع ضغط الدم: يؤثر على 1 من كل 3 بالغين فوق سن 65 عامًا.
مرض القلب التاجي: ينتج عن تراكم الترسبات الدهنية في الشرايين التاجية.
السكتة الدماغية: تحدث عندما ينقطع تدفق الدم إلى الدماغ.
السرطان: يُعد السرطان ثاني سبب رئيسي للوفاة بين كبار السن. تشمل أنواع السرطان الشائعة بين كبار السن:
سرطان الثدي
سرطان القولون والمستقيم
سرطان الرئة
هشاشة العظام: تصبح العظام أكثر هشاشة مع تقدمنا ​​في العمر 
 

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