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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

برغم التحذير من مخاطرها.. ابتكار لعبة فيديو تحسن الذاكرة| فما القصة ؟

صدى البلد

أثار علماء من  جامعة كاليفورنيا وجامعة رامون لول الإسبانية الجدل وذلك لابتكار لعبة فيديو أشاروا إلى أنها قد تُحسّن ذاكرة كبار السن وذلك بشكل مذهل والحفاظ على  صحة الدماغ تسمى  Labyrinth-VR" بهدف استعادة الذاكرة.

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 بحسب ما نشرته منصة" Frontiers for Young Minds"فقد يتدرب المشاركون على معرفة المكان الذي يريدون القيام بالذهاب إليه أثناء استخدام لعبة "المتاهة الافتراضية"، ليبدأوا في إيجاد طريقهم للقيام بالمهمات.

ووفقا للدراسة فقد لعب 49 من كبار السن إما 12 ساعة من ألعاب "المتاهة الافتراضية وأظهرت نتائج الأختبارات الذاكرة طويلة المدى وعالية الدقة أن لعب "المتاهة الافتراضية"، قد أدى إلى تحسن في درجات المشاركين.

على الجانب الآخر نظراً لأن كبار السن غالباً ما يعانون من انخفاض في الذاكرة طويلة المدى، فقد رأى فريق الباحثين أنهم سيستفيدون من التدريب على الملاحة المكانية وذلك كوسيلة لتقوية نظام ذاكرتهم طويلة المدى

يساعد التجول في اللعبة على جعل التجربة تبدو أكثر واقعية، وذلك من خلال ممارسة بعض التمارين الرياضية، والتي ثبت أنها قد تعمل على تحسين الذاكرة وصحة الدماغ.

 

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