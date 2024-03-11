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رئيس التحرير
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ديني

أسامة الأزهري: مقطع فيديو قد يهز القلب أضعاف الكلمات والخطب والدروس

اسامة الازهري
اسامة الازهري

قال الدكتور أسامة الأزهري، إن القلوب والعقول تحتاج إلى جرعة من السكينة والأنس ولحظة صفاء في شهر رمضان، مضيفا أن  عالم السوشيال ميديا يمتلىء بالكثير مما هو نافع وما هو ضار، مضيفا أن العالم أصبح شديد الشغف لتسجيل اللحظة بصورة سيلفي أو مقطع فيديو، موضحا أنه سيعمل على استعراض مقاطع فيديو ترسخ قيمة أخلاقية وإنسانية في حياتنا.

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ولفت الدكتور أسامة الأزهري، خلال برنامج "ومن الحب حياة" المذاع عبر فضائية "DMC"، إلى أن مقطع فيديو قد يكون قادرا على هز القلب بأضعاف ما تقوله الكلمات والخطب والدروس.


وقال إن القضية الفلسطينية هى قضيتنا الكبرى والشاغلة، التي لا يمكن أن ننساها مهما كانت الأفراح.


وعرض الأزهري، مقطع فيديو للأمين العام للأمم المتحدة يوجه فيها تهنئة بمناسبة رمضان، لافتا إلى ان كلام الأمين العام للأمم المتحدة كان راجحا، مشيدا بموقفه في مواجهة الوحشية والأرهاب التي تقوم بها إسرائيل في غزة.

وأشار الأزهري، إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أدان إرهاب إسرائيل وناصر القضية الفلسطينية، فتعرض للهجوم من إسرائيل، معلقا: "أسجل احترامي للأمين العام للأمم المتحدة". 
 

أسامة الأزهري الدكتور أسامة الأزهري القضية الفلسطينية الأمين العام للأمم المتحدة

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